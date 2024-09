Certes, nous ne prenons plus d’esclaves, ni ne jetons des gens aux lions, ni ne les crucifions, et tout cela est dû à l’héritage de l’homme le plus célèbre jamais crucifié. Mais nous sommes encore, d’une certaine manière, romains. Nous valorisons toujours le pouvoir et les lignes droites. Nous avons encore des empereurs, même si nous les appelons présidents, et nous avons encore des empires, même si nous faisons semblant de ne pas en avoir. Nous construisons encore de vastes amphithéâtres pour le divertissement, même si le divertissement est un concert d’AC/DC ou un match de Premier League au lieu d’un affrontement lions contre esclaves. Nous utilisons encore des colonnes corinthiennes pour démontrer notre statut social. Et nous continuons à réaliser d’innombrables films et à écrire d’innombrables livres sur les Romains — plutôt que, disons, sur les Grecs ou les Babyloniens ou les Assyriens ou les Ottomans — parce qu’au fond, nous pensons être leurs héritiers.

Très près du Colisée, vous pouvez également visiter les ruines du Forum et de la colline palatine, qui sont beaucoup moins fréquentées. Se promener autour du Forum en été vous épuisera. Heureusement, il y a un café sur place. J’y ai emmené mes enfants pour acheter une boisson, et j’en suis sorti avec un peu plus de preuves pour soutenir ma théorie de vacances à moitié formée. La jeune femme derrière le comptoir, qui a pris mon argent avec un sourire joyeux, était couverte de tatouages et de piercings, mais ce n’était pas ce qui la faisait se démarquer. Ces choses-là valent à peine la peine d’être mentionnées dans les années 2020. C’était son T-shirt qui disait tout haut ce qu’on chuchote tout bas, et c’était un contraste frappant avec la croix optimiste qui dépassait le bord du massacredome à côté.

Sur la poitrine de la femme était imprimé un énorme pentagramme inversé. Au cas où vous auriez des doutes sur ce que cela était censé transmettre, les mots en dessous disaient : DEICIDE 666. ‘Cela fera 20 € s’il vous plaît’, dit-elle, toujours en souriant. Étant anglais, je lui ai souri en retour.

Deicide s’avère être le nom d’un mauvais groupe de metal qui a vu le jour quand j’étais adolescent à la fin des années quatre-vingt. En tant que semi-métalleux à l’époque, j’étais plus que familier avec l’iconographie anti-chrétienne exigée par tout groupe qui voulait faire sensation dans la scène metal. Depuis Black Sabbath, si vous ne louiez pas Satan, ne portiez pas de croix et de pentagrammes inversés et n’écriviez pas de chansons avec des titres comme ‘Mort à Jésus’ et ‘F**k Your God’ (tous deux des classiques de Deicide), vous risquiez d’être laissé pour compte. Mais nous savions tous que c’était un acte. Personne n’y croyait vraiment, donc tout allait bien. La plupart de ces gars jouaient probablement au golf pendant leur temps libre.

C’était il y a longtemps, cependant. Depuis, l’iconographie satanique, sorcière et ouvertement néo-païenne a progressivement émergé des coins crépusculaires de la culture pour entrer dans son centre. En fait, ces dernières années, il n’y a pas eu de progression discrète — cela a été un sprint. Par exemple, voici le représentant de l’Irlande pour le concours de chant Eurovision de cette année : Bambi Thug.

Bambi est une sorcière ‘non-binaire’ ouvertement anti-chrétienne qui performe ce qu’elle appelle ‘ouija pop’. Ses chansons incluent des sorts et des malédictions, et pendant son temps libre, elle aime pratiquer la ‘magie du sang’. Tout cela la rend presque entièrement non controversée en 2024. En fait, contrairement aux pionniers anti-Dieu des années soixante-dix et quatre-vingts, cela la rend plutôt mainstream. Après tout, d’autres artistes musicaux mainstream comme Sam Smith et Lil Nas X ont également travaillé dur pour pousser le thème païen-satan-sorcière à son maximum.