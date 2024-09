C’est une rare malédiction pour un gouvernement d’être contraint de relancer si tôt après être arrivé au pouvoir. Pourtant, avec le Parti travailliste et son leader actuellement explorant de nouvelles profondeurs d’impopularité, l’objectif explicite du discours de Starmer à la conférence était d’arrêter le sentiment de désespoir qui s’est déjà installé. Son rejet de ‘la fantaisie faible et lâche du populisme’ était plus une admission que son gouvernement était déjà impopulaire, et le sera bientôt encore plus, qu’une philosophie politique bien définie. Au lieu de cela, Starmer a averti : ‘Cela sera difficile à court terme.’

En effet, cela le sera, pour lui comme pour nous. L’entrée triomphale de Starmer à Downing Street a été ternie par la plus grave vague de violence interethnique observée en Grande-Bretagne depuis de nombreuses décennies ; maintenant, l’acquisitiveness vestimentaire de son banc avant a redéfini les parangons de vertu autoproclamés dans la vie publique, dans l’estimation du public, comme des chasseurs de sacs de goodies éblouis par l’argent. En ce qui concerne les périodes de lune de miel, il est difficile de penser à une pire depuis John Ruskin. Pourtant, si l’emprise de Starmer sur le pays est déjà vacillante, celle sur son parti reste incontestée. Pas étonnant, alors, que son discours d’ouverture victorieux ait fait des tours triomphants autour de la gauche travailliste vaincue.

Bien qu’il soit trop indicible pour être nommé, la présence fantomatique de Corbyn planait encore au-dessus du podium, dans les railleries de Starmer contre le populisme, et son auto-applaudissement pour ‘avoir éliminé [l’antisémitisme du Parti travailliste]’. Comme un directeur d’école commençant un nouveau trimestre, faisant allusion aux éléments perturbateurs qui ont maintenant été heureusement expulsés, Starmer a rappelé à la foule qu’ils étaient ‘ici uniquement parce que nous avons changé le parti’, rejetant ‘le chemin plus facile vers nulle part’ du populisme économique de Corbyn. Sur le conflit au Moyen-Orient qui traverse comme une faille sismique la gauche travailliste, Starmer a emprunté le terrain du bon sens, répétant son appel longtemps retardé à un cessez-le-feu à Gaza, exhortant ‘un État palestinien reconnu’ à côté ‘d’un Israël sécurisé’ tout en lançant son ‘appel à nouveau à la retenue à la frontière avec le Liban’ (bien qu’au moment de la rédaction, les parties en guerre n’aient pas encore pris garde). Ici, Starmer a eu la chance, du moins, que les huées d’un manifestant de Gaza au visage frais, rapidement évacué, lui aient donné une rare, mais sans doute longuement répétée, occasion de se distinguer, lui et le parti remodelé à son image, des certitudes morales brûlantes du grand vieil homme qu’il a évincé.