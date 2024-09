Malheureusement, elle ne peut pas vraiment soutenir une telle construction musicale. Peut-être que ce n’est pas tout à fait juste envers Rooney : les échecs, la logique et le débat sont plus clairement les thèmes organisateurs du livre. Et ce sont des métaphores particulièrement bonnes pour tous ses livres, qui ont présenté des unités serrées de personnes désespérées, engagées dans une romance comme si c’était un jeu qu’elles devaient d’une manière ou d’une autre gagner. Intermezzo est à peu près la même chose, se lisant comme le récit d’un match d’échecs par Rooney. La façon dont les personnages manœuvrent pour obtenir ce qu’ils veulent, tout en scrutant leurs propres motivations. Ces dyades de personnages sont très clairement des opposants, et Rooney les écrit comme si elle était forcée de chroniquer chaque dernier mouvement rhétorique.

Cela rend le roman absolument exaspérant. Et cela me conduit au cœur du succès fulgurant de Rooney : Rooney est en effet l’écrivaine parfaite pour notre époque, mais cela pourrait être une chose très triste pour notre époque. Car aussi bonne écrivaine qu’elle soit souvent, les romans de Rooney sont obstinément, même obsessionnellement, axés sur la construction de récits ultra-réalistes du comportement social entre individus au XXIe siècle. Rooney est consumée par la psychologie. Ses personnages le sont aussi. Margaret, Sylvia, Naomi, ainsi qu’Ivan et Peter Koubeck ne sont que les plus récents d’une longue lignée de personnages de Rooney qui réfléchissent constamment à leur propre psychologie, cherchant sans cesse des percées et découvrant que leurs idées ne leur apportent pas toujours la paix et la confiance qu’ils recherchent.

C’est une sagesse de la part de Rooney, je dois l’admettre. Elle est trop intelligente et fine en tant qu’écrivaine pour permettre à un personnage d’avoir une révélation et ensuite de l’envelopper, avec un joli ruban de vérité. Elle est trop rusée en tant que portraitiste psychologique pour laisser ses personnages s’en tirer. Tous sont à blâmer, tous sont égoïstes, pourtant tous ont besoin de grâce et de compassion. Une des raisons pour lesquelles les gens adorent ses livres est, j’imagine, parce qu’ils aimeraient beaucoup tendre la main et bercer ces personnages de la manière dont eux aussi souhaiteraient être bercés. Je le ressens en lisant ses livres : une immense tendresse pour ces pauvres gens solitaires, le désir de les aider parce qu’ils me rappellent tellement moi.

De cette manière, Rooney est la grande portraitiste de l’époque — et c’est précisément ce qui me déprime. Parce que notre époque est si terriblement et myopiquement préoccupée par sa propre psychologie, souvent au détriment de tout le reste. Quoi d’autre qu’une culture obsédée par elle-même serait si consumée par la thérapie comme substitut à la vie ? Le problème avec Intermezzo est à quel point il y a peu de choses en dehors de ce jeu d’analyse exhaustive du comportement humain. Dans la prison narcissique de la vie contemporaine, Rooney n’est guère une gardienne de prison, mais elle n’est pas non plus une véritable complice de l’évasion. Plutôt comme un prêtre à la veille de l’exécution, là pour dispenser le pardon mais incapable d’intervenir dans notre destin ultime. Cela ne veut pas dire qu’elle doit intervenir : il n’y a rien que Rooney doive faire, si nous considérons la littérature comme libre d’une manière significative.

Mais il y a, je pense, un échec à interroger les mythes plus profonds auxquels ses livres se heurtent tous, et qu’ils ont contournés. Ce n’est pas unique à Rooney — elle est simplement dans la position de l’exemplifier le mieux, parce qu’elle est devenue si habile à réaliser les minuties de nos psychés contemporaines. Le premier de ces mythes est le plus contemporain. Notre culture est fondamentalement encore sous le choc de l’introduction de l’idée de la Table Rase, quelque part durant les Lumières, après des éons de croyance en une nature essentielle. C’est là dans la théorie du genre contemporaine, tout autant que chez les techno-utopistes de la Silicon Valley qui se transforment en machines d’efficacité. C’est le mythe selon lequel, au fond, nous sommes infiniment changeables — qu’il n’y a pas vraiment de fond. Seulement l’infini apport de sens, dans une boîte vide.

Tôt dans Intermezzo, cela se manifeste dans le monologue de Peter, alors qu’il réfléchit à ‘l’apprentissage classique’. Cela hante le reste du livre. N’est-ce pas tout simplement de la conditionnement ? N’est-ce pas tout simplement des corps cajolant, persuadant, se conformant à d’autres corps, des atomes se heurtant aveuglément dans l’obscurité ? Pourtant, dans notre monde, ce mythe est devenu inséparable d’un autre : celui de la disparition de la Nature. Tout comme nous regardons une planète qui meurt lentement à cause de notre progrès technologique, nous essayons de nous étouffer de toute idée qu’il existe une Nature Humaine similaire — tout ensemble d’instincts, de beautés ou de talents qui sont mystérieusement inhérents, ou héréditaires. Nous ne sommes pas sûrs de ce qu’il faut détester le plus : l’idée qu’il y a quelque chose d’inhérent en nous, ou l’idée qu’il n’y en a pas.