Plus tôt ce mois-ci, un ‘spécialiste des tendances’ pour TikTok a décrit ‘une explosion de la culture pop britannique sur la scène mondiale’. Déclenché par le succès de Charli XCX, la réunion d’Oasis et la popularité des micro-influenceurs fréquentant B&M, le Britishcore est un fétiche international improbable pour la médiocrité confortable, une opportunité pour les accros d’internet de s’accrocher à un sens de communauté en voie de disparition en grommelant sur la taille déclinante des Freddos. Et il y a un sens de nostalgie, de réassurance à plaisanter sur les mêmes groupes, biscuits et émissions de télévision — Balamory est un autre revenant de l’ère du Nouveau Parti travailliste — qui étaient présents à une époque de véritable prospérité et d’espoir.

Les rouleaux de saucisse de Greggs, les bullies XL, les courses ‘malicieuses’ chez Tesco et des vacances à Magaluf : bienvenue dans la Grande-Bretagne misérable de Keir Starmer. L’engouement collectif de cet été pour le ‘Britishcore’ — une célébration ironique des aspects terriblement banals de la culture britannique, qui a atteint son nadir la semaine dernière avec un Guardian listicle — capture parfaitement le cynisme qui a fini par définir les premiers jours du nouveau gouvernement travailliste. Fini l’espoir de la Cool Britannia de Tony Blair ; le désespoir est de mise, et le leadership de notre pays est aussi joyeux qu’un week-end pluvieux.

Le déclencheur critique du Britishcore était Brat, l’album hyperpop qui a défini l’année de Charli XCX, qui a mis de côté les affectations aspirantes et romantiques de la pop américaine (voir Taylor Swift et Sabrina Carpenter) au profit de paroles à l’accent Estuary boudeur sur ‘les marques de sueur sur mes vêtements’. Les charts britanniques ont longtemps aimé le grit — Mike Skinner parlait de ‘sexe, drogues et chômage’ il y a 22 ans — mais maintenant, les influenceurs américains, venus du pays du brillant et du poli, veulent une part du vieux gâteau Victoria. Aussi improbable que cela puisse paraître, les Américains aspirent à la barre à salades de Morrison, aux délices de Home Bargains et à l’opportunité de porter le maillot d’une équipe de football provinciale sous-performante. Il est déprimant de considérer que l’élan culturel de notre royaume affaibli repose désormais sur l’exportation d’ironiques ‘icônes’ de nullité ; si tout ce que nous pouvons offrir ce sont des tourtes à la viande et des chansons sur la chlamydia, laissons les chars entrer.

Si le Britishcore repose sur un principe de charmante nullité — l’équivalent d’une hérisson au fromage et à l’ananas lors d’une fête d’anniversaire pour enfants — alors notre politique a au moins une de ces qualités bien en main. Évitant la gaieté du Nouveau Parti travailliste fraîchement minté, Starmer et son Cabinet ont passé leurs premiers mois au pouvoir à marteler le message que nous approchons d’un abîme. On nous dit que chaque pilier de l’État — la police, les prisons, la santé, l’éducation — est en terrible état de délabrement. Au lieu de signaler l’optimisme et le soft power, le message du Britishcore et de son gouvernement travailliste contingent est la misère ; une nation en déclin inarrêtable.

‘Au lieu de signaler l’optimisme et le soft power, le message du Britishcore et de son gouvernement travailliste contingent est la misère.’

Un exemple : la conférence du Parti travailliste de cette année a été infectée par une attitude morose de prudence, avec à la fois Angela Rayner et Rachel Reeves utilisant leurs discours pour souligner l’état ‘cassé’ du pays. Le discours d’ouverture de Rayner était la plus claire indication jusqu’à présent que ce n’était pas 1997 : plutôt que de se concentrer sur une vision optimiste de l’avenir, il s’accrochait amèrement aux crimes conservateurs avec des piques après piques sur ‘les mensonges, la division, le bouc émissaire et les réductions d’impôts non financées’.