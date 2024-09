La série acclamée de Dalrymple sur la Compagnie des Indes orientales poursuit des thèmes déjà présents dans The Age of Kali et City of Djinns. Dans ce dernier, il a dénoncé la sauvagerie et la rapacité de la Compagnie, de l’empire, et — surtout — de la réponse britannique à la mutinerie de 1857, dans laquelle se manifestaient ‘toutes les caractéristiques les plus horribles du caractère anglais — philistinisme, étroitesse d’esprit, bigoterie, désir de vengeance’. La date de 1857 plane sur une grande partie de son écriture. Elle a marqué le point de départ de ce qu’il a appelé ‘le monde de Kipling’, caractérisé par ‘décret de Londres, ségrégation raciale complète, et les Britanniques se comportant selon les stéréotypes’. C’est un changement que Dalrymple déplore amèrement.

Mais l’interprétation de l’histoire par Dalrymple a toujours été plus sophistiquée qu’une simple critique de l’empire. Dans White Mughals, il illustre et souligne à quel point un véritable amour et un respect pour l’Inde coexistaient avec l’avidité et l’exploitation au sein de la Compagnie des Indes orientales. Dans un épisode précoce de son podcast Empire, co-animé avec Anita Anand, il défend le grand épouvantail du Règne de la Compagnie, Warren Hastings. Loin de poursuivre Hastings à la manière d’Edmund Burke, Dalrymple trouve quelque chose de rédempteur en lui : son érudition, sa curiosité, son enthousiasme pour les lettres et les manières indiennes. Tout cela contraste avec Robert Clive, le véritable méchant de l’histoire, que Dalrymple prend comme représentant la dimension moins urbaine et plus cynique de l’impérialisme britannique — la dimension qui, selon lui, est finalement devenue dominante sur la scène.

Dalrymple a maintenant fait un bond dans le temps avec son dernier livre, The Golden Road. Ici, il raconte l’histoire grandiose et captivante de la manière dont l’Inde a façonné le monde ancien et médiéval. ‘Pourquoi’, demande-t-il dans l’introduction, ‘la diffusion extraordinaire’ de l’influence indienne ‘n’est-elle pas mieux et plus largement connue ?’ ‘Certains pourraient soutenir que c’est un héritage du colonialisme’, répond-il. Cette construction anticipe un ‘mais’, mais aucun ne vient : de toute façon, Dalrymple, comme son appréciation de Hastings le montre clairement, sait mieux que quiconque que les attitudes britanniques envers l’Inde étaient toujours beaucoup plus complexes que de les considérer comme un ‘arrière-pays ignorant’.

Dans The Golden Road, il donne l’impression de jouer de manière consciente sur son indophilie, peut-être pour un effet comique. Au début, il cite, avec un clin d’œil, le sketch de Sanjeev Bhaskar Goodness Gracious Me : ‘Christianisme ? Indien ! Léonard de Vinci ? Indien ! Famille royale ? Indienne !’ Puis, au fur et à mesure que nous progressons dans son récit, de plus en plus de choses s’avèrent d’origine indienne. L’université ? Indienne ! La richesse de l’Empire romain ? Indienne ! Nos chiffres — et avec eux ‘une révolution dans le commerce, menant ironiquement à la création de sociétés commerciales qui seraient pionnières de la domination de l’Europe sur l’Asie dans les siècles à venir’ ? Indienne !

Il se peut donc que l’ancien écrivain voyageur n’ait pas complètement disparu de son propre récit, et qu’il joue un personnage qui est, à certains égards, un retour impérial. C’est comme s’il passait en surmultipliée pour annuler 1857 : on peut dire que c’est sa mission principale, s’il en a une. Dans une récente interview, il s’est hérissé d’être décrit, en plaisantant, comme le ‘dernier des Mughals blancs’, mais peut-être cela peut-il être considéré comme un compliment. Les Mughals blancs, les Indophiles et les William Dalrymple ont été une présence perpétuelle dans la culture intellectuelle britannique, et nous en sommes mieux.