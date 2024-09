‘Le problème pour l’entrepreneuse du corps, c’est qu’elle doit continuer à changer.’

Mais Jodie Marsh n’a pas pu suivre le rythme de l’engagement total de Katie Price envers la transformation. (Aujourd’hui, Marsh a choisi la voie Bardot du post-sexy : elle dirige un sanctuaire pour animaux.) La question pour Price est de savoir si son corps est encore capable de répondre à ses besoins. Sa volonté de se remodeler l’a soutenue même lorsque la mode des implants de grande taille a décliné. Alors que le look naturel revenait à la mode, l’étrangeté de son apparence a continué de susciter l’intérêt, même lorsque d’autres femmes choisissaient de faire retirer leurs implants. À mesure que les anciennes sources de revenus de la pornographie douce (magazines, calendriers) s’amenuisaient, Price est restée suffisamment captivante pour explorer de nouveaux marchés comme OnlyFans. Là, elle a pu rendre encore plus explicite la relation entre la modification corporelle et sa viabilité commerciale : elle a proposé un accord à ses fans, leur promettant un aperçu exclusif des résultats de son opération des seins en échange de contributions financières. Et, elle a promis, ‘Plus la contribution est importante, plus vous verrez mes nouveaux seins.‘ Horrible ? Absolument. Désespéré ? De manière flagrante. Mais aussi honnête que jamais sur le marché qu’elle a toujours exploité. Son corps est une ressource, et elle a fait sa carrière en le traitant non pas comme un être vivant, mais comme une matière à découper et à remodeler pour le plaisir rémunéré des autres.

Il est possible, et même rentable, de se traiter comme un actif. Cependant, ce n’est pas durable. Le corps sculpté chirurgicalement est moins un idéal de la chair qu’un idéal de maîtrise sur la chair. Mais c’est un idéal creux, car, en fin de compte, le physique finit toujours par l’emporter. Katie Price a souffert de cicatrices, de ruptures et d’infections dans sa quête pour rester l’objet parfait — et ses problèmes financiers suggèrent que ce projet touche à sa fin. L’entrepreneuse du corps se pousse plus loin que quiconque, mais cela signifie seulement qu’elle apprend la même leçon que tout le monde plus tôt : il n’y a rien d’autre que le corps, et lorsque le corps est épuisé, il n’y a plus rien de vous.