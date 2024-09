Sans label pour la pousser, elle a dû construire son propre public ; et parce que ses chansons et son acte se concentrent sur des idées de sexualité, de découverte de soi et de libération de la répression, ce public s’est lié à elle de manière étroite. Pour de nombreux fans, son travail les a aidés à découvrir et à exprimer les vérités les plus intimes sur eux-mêmes. Elle a dit au Face : ‘Je ne peux plus lire mes DMs, parce que je pleure tellement. Mais quand les gens disent : ‘Quoi que tu fasses, ça m’a aidé’ — je ne pense pas qu’aucune récompense ou aucun argent ou quoi que ce soit puisse être échangé contre ce compliment.’

C’est émotionnellement puissant. Mais c’est aussi le paradoxe inextricable de la célébrité à l’ère des médias sociaux. Vous devenez célèbre en cultivant la proximité avec votre public ; de cette proximité, certaines personnes vont extrapoler une relation qui s’étend au-delà de ce qui est sain. Les fans de Roan croient que, grâce à son travail, ils ont trouvé la version la plus vraie d’eux-mêmes.

De là, il n’y a qu’un pas à imaginer qu’ils connaissent aussi la version la plus vraie d’elle, et que si seulement ils pouvaient attirer son attention, elle reconnaîtrait le lien qu’ils partagent.

Il est révélateur qu’un des comportements de fans qu’elle a annoncé qu’elle ne tolérerait plus est celui des gens essayant d’attirer son attention en criant son nom de naissance (Chappell Roan est un nom de scène) : une autre manifestation de la fantaisie qu’ils connaissent son moi secret. L’ironie est que son acte s’inspire fortement du drag, une forme d’art qui concerne tout le camouflage en pleine vue. Pour Roan, ses costumes élaborés et son maquillage semblable à un masque agissent comme une division entre ses identités publique et privée. Pour les fans extrêmes et obsessionnels, cela représente simplement un défi à surmonter : un acte de coquetterie les incitant à intensifier leur quête.

Il est clairement intenable pour quiconque de vivre avec les exigences imposées à Roan par ses fans les plus obsessionnels. Mais il est également impossible de voir comment son besoin raisonnable de vie privée peut être équilibré avec le fait d’être le genre de célébrité à qui les fans envoient des messages très personnels sur leur propre histoire de coming out. Pour le moment, la meilleure défense de Roan contre le groupe de fans trop possessifs est un groupe de fans légèrement moins possessifs qui sont au moins réceptifs à ses demandes concernant les limites. C’est un choix entre deux manières différentes d’être traité comme une possession, l’une étant légèrement moins destructrice que l’autre.

La célébrité n’est pas le pouvoir — ou du moins, ce n’est pas uniquement le pouvoir. La célébrité est l’expérience d’être possédé par des millions de personnes différentes, chacune étant certaine que sa petite version éclatée de vous est plus vraie que la version que quiconque d’autre pourrait avoir ; chacune croyant que son amour lui donne droit à être aimé en retour. La seule façon de survivre est d’enterrer le ‘vrai vous’ hors de portée et de laisser les gens déverser leur dévotion dans une personne qui n’existe pas vraiment. Sinon, tout le monde finit comme Orphée : anéanti par ceux qui prétendent se soucier le plus.