Est-il vrai que Trump veut interdire l’avortement ? Qui s’en soucie ? L’essentiel est la véracité apparente. Il est probablement directionnellement exact que Trump se soucie moins du droit des femmes à choisir que Harris, même si les assertions de Harris exagèrent la division. Et plus Trump passe de temps à contester les détails, plus cela renforce une association entre lui et la politique (largement impopulaire) d’interdiction de l’avortement.

Et cela s’applique également, avec force, à peut-être la plus véridique de toutes les lignes d’attaque progressistes contre Trump : la comparaison avec Hitler. C’est un thème de longue date pour ses opposants, qui ont consisté à lier Trump à Hitler. Et encore une fois, ce qui compte, c’est moins son exactitude factuelle que sa résonance émotionnelle. Pour ceux qui reculent devant les thèmes nationalistes de Trump, son machisme et son désir supposé de démanteler l’administration et de la remplacer par ses partisans, cela a plus qu’assez de véracité apparente ; pendant ce temps, pour Trump lui-même, le contester ne fera que renforcer l’association.

Et ici, encore une fois, se trouve le problème : l’ombre de la véracité instrumentalisée est le terrorisme stochastique. Mon récit de prise de contrôle par les mèmes est le terrain d’autrui pour la violence dans le monde réel. Et dans le cas du parallèle avec Hitler, cela est susceptible de provoquer plus que de simples menaces de bombe. Car cette association confond Trump avec une figure qui, au-dessus de toutes les autres, représente le ne plus ultra du mal absolu. Et, logiquement, une fois que quelqu’un a été présenté comme un mal absolu, il s’ensuit que même des mesures extraordinaires sont justifiées.

Peut-être ne saurons-nous jamais s’il y a une part de vérité dans les théories du complot qui circulent, ou si elles ne sont que des vérités apparentes. Mais de toute façon, vous n’avez pas besoin d’un cabale ombreuse de proxies anonymes et déniables de l’establishment de la politique étrangère pour inciter quelqu’un à s’en prendre à Trump. Vous avez juste besoin de quelques fous du genre que Ryan Routh était apparemment : c’est-à-dire, particulièrement susceptibles de prendre littéralement le torrent de raisonnement émotionnel partisan qui passe maintenant pour un débat politique. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de faire quelques remarques à personne en particulier — et avant longtemps, quelqu’un sera sûrement tenté d’essayer de vous débarrasser de ce turbulent Trump.