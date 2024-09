La nuit où Trump a perdu l’élection

‘La grandeur de lui tendre la main avait pour effet, d’un seul coup, de faire paraître Trump petit.’

Vous avez alors réalisé que ce qui était en jeu n’était pas social, économique ou en matière de politique étrangère, ni le sort de la culture ou l’avenir des relations industrielles. Peu importe la question de savoir si l’Amérique conserve son pouvoir prééminent dans le monde. Ce qui était en jeu hier soir était la question de savoir si la personnalité américaine a encore du pouvoir sur sa propre terre. Au milieu de tous les écrans, des puces, des algorithmes et de l’IA, au milieu de tous les opioïdes et des médicaments psychiatriques, la simple force d’être une personne particulière peut-elle l’emporter ? Et quel genre de personne, quel type de personnalité, sera-ce ?

Les psychiatres parlent de narcissiques dont le mythe personnel de grandeur est remis en question par une explosion de colère, et c’est précisément ce qu’Harris a réalisé lorsqu’elle a fait référence à la petite taille des rassemblements de Trump, le rabaissant en parlant de toutes les personnes qui les quittent tôt par ‘ennui et épuisement’. Trump a explosé. À partir de ce moment-là, il a craché et s’est enragé, dansant avec ses démons. Il est revenu encore et encore à la menace de l’immigration illégale, peu importe le sujet, malgré le fait qu’Harris avait observé, au début du débat, qu’il reviendrait à l’immigration encore et encore de cette manière. Au moment où Trump a averti les Américains des totalement fictifs ‘opérations de changement de sexe sur des étrangers illégaux qui sont en prison’ — pourquoi cela le dérangerait restait un mystère — il est devenu clair qu’il n’habitera plus jamais la Maison Blanche.

Cependant, Harris a apporté à l’événement une nouveauté doucement captivante qui servait à remplacer la nouveauté folle et électrisante de Trump en 2016. Elle a commencé comme un chiffre, s’éclaircissant nerveusement la gorge, sa voix tremblant par moments, et a fini comme une figure de caractère et de principe. Les commentateurs s’étaient tous plaints, comme pour lui donner des leçons, que le pays devait la connaître. Eh bien, au moment du débat, elle était encore vide et inconnue. Elle était encore quelqu’un qui semblait vouloir être présidente uniquement pour être présidente, comme si elle n’avait rien de mieux à faire. Mais ensuite, quelque chose s’est produit.

Alors que Trump fanfaronnait et se décomposait, la médiocrité d’Harris s’est estompée. Alors qu’il se détruisait sur les rochers de ses obsessions, ses superficialités sont devenues des profondeurs. Elle a cessé de s’éclaircir la gorge, sa voix tremblante est devenue forte, des expressions de souffrance patiente, alternant avec une certaine incrédulité étroite et bouillonnante, ont commencé à couler naturellement sur son visage. Manquant d’originalité et de charme, elle a puisé sa vitalité dans la bile et la rage de Trump. En 2016, suffisamment d’Américains étaient hypnotisés par la nouveauté totale de l’iconoclasme effronté et des insultes de Trump pour le faire président. En 2024, après une pandémie, des convulsions raciales, des révolutions dans les modes de travail et dans les mœurs, les Américains ont regardé, captivés, hier soir, alors que peut-être l’être humain le plus ordinaire à avoir jamais brigué la présidence répondait à des mensonges, des menaces et des insultes en se ressaisissant pour devenir une personnalité reconnaissable. Les gens n’avaient pas besoin de savoir qui était Harris. Ils ont regardé alors qu’elle devenait Kamala Harris.

La politique, disait Lénine, est Kto-Kvo, ‘Qui-Qui’. Hier soir, les Américains qui avaient été frappés par un changement radical au cours des huit dernières années ont regardé un ‘Qui’ remplaçant le ‘Qui’ dominant. Rien n’est aussi conséquent, et aussi captivant, dans la politique américaine, pas la guerre ou la paix ou les impôts, que le drame de devenir une personne. Harris a remporté le débat haut la main. Elle gagnera aussi la Maison Blanche.