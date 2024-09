Bien que la plupart des téléspectateurs chinois aient apparemment traité la vue d’un homme âgé s’efforçant de préparer des sandwiches au jambon et à la tomate comme une sorte de horreur alimentaire involontaire, certains l’ont exotiquesé comme quelque chose de plus glamour. Les supermarchés ‘de classe moyenne’ en Chine proposent désormais des sandwiches ‘Old Dry’ en l’honneur de Keith. Pour d’autres, ses luttes quotidiennes avec des ingrédients inexplicablement pâles sont devenues l’exemple des luttes sisyphe auxquelles l’humanité est confrontée.

Par un processus d’extrapolation, cette image de ‘Old Dry Keith’ semble être aussi bonne une réponse que n’importe quelle autre à tous les lamentations actuelles sur qui sont ‘réellement’ les Anglais, bien qu’il soit compréhensible que peu d’offices de tourisme souhaitent l’afficher sur une affiche. Car elle décrit affectueusement quelqu’un que la plupart d’entre nous connaissent : un amateur distrayant de la médiocrité de la vie en trouvant du réconfort dans quelques plaisirs modestes, poursuivis de manière inexpert mais enthousiaste. Pensez à l’histoire d’amour avec le cabanon de jardin ; Basil Fawlty essayant et échouant à écouter Brahms ; des sachets de thé placés dans un sac plastique dans la valise de vacances. Comme l’a observé Bill Bryson, bien qu’il s’agisse des Britanniques en général : ‘[Ils] sont si faciles à satisfaire. C’est la chose la plus extraordinaire. Ils aiment en fait leurs plaisirs petits.’

Il est vrai que cette version de nous ressemble un peu à l’un des récits d’une banalité auto-dénigrante rassemblés sur Very British Problems, et pour cette raison, elle apparaîtra décevante et anticlimactique pour beaucoup. Une récente tentative, beaucoup moquée, de résumer ‘Britishcore‘ dans The Guardian a laissé des commentateurs assoiffés d’une histoire moins auto-abasante, plus sanguine de qui ‘nous’ sommes. (Je dis ‘nous’ pour les besoins de l’argument : je suis né et j’ai grandi en Écosse de parents anglais, rendant ma compréhension des contours de ma propre identité nationale aussi glissante que possible.)

Le consensus semble être qu’il y a maintenant un grand besoin d’un récit établi de traits admirables et d’accomplissements audacieux que le peuple anglais peut revendiquer comme les siens. Selon le candidat à la direction des conservateurs Robert Jenrick, les Écossais et les Gallois ont déjà cela, mais la ‘culture woke’ a appris aux Anglais à avoir honte du passé et ‘nous ne pouvons pas forger un pays uni autour d’une identité dont nous ne sommes pas fiers’.

Mais bien que servir un peu moins de honte avec notre histoire ne serait pas une mauvaise chose, je ne suis pas si sûr que les Écossais et les Gallois aient vraiment une telle maîtrise des actes magnifiques de leurs ancêtres. Ce qu’ils ont à la place, c’est un animus prononcé envers leur plus grand voisin — et il n’y a rien de tel que le spectre d’un groupe extérieur très détesté pour souder un groupe intérieur. En raison de son statut de partenaire le plus puissant dans l’Union, l’Angleterre manque de ce type de focalisation rancunière. Il n’y a même pas une haine satisfaisante de la France ou de l’Allemagne pour motiver les gens, malgré les matchs de football internationaux.