C’est un vendredi idyllique au printemps et je me tiens sur le sol de l’usine d’une manufacture de soie au cœur du Suffolk. Me guidant à travers ce labyrinthe de métiers à tisser est Julius Walters, le directeur général de 11e génération de Sudbury Silk Mills, un fournisseur mondial de soies fines pour la mode et la royauté littérale. ‘Nos clients se concentrent sur l’excellence et la beauté,’ me dit Walters au-dessus du bourdonnement de ses tisserands. ‘C’est dans leur philosophie d’acheter les meilleurs matériaux — et ils nous considèrent comme l’incarnation du meilleur.’

Cette passion pour l’excellence plutôt que pour une attention exubérante reflète l’industrie du luxe britannique dans son ensemble. Contrairement à la France et à l’Italie, nous manquons de moteurs de croissance emblématiques dans le luxe. Il n’y a pas de Louis Vuitton-Moet Hennessy britannique (285 milliards de livres de capitalisation boursière) ou de Ferrari (71 milliards de livres). Nos plus grands champions, Burberry (2,4 milliards de livres) et InterContinental Hotels Group (12 milliards de livres), languissent au bas du FTSE 100.

Bien sûr, la Grande-Bretagne est toujours un terrain de jeu pour les riches. En tant que majordome du monde, nous servons les riches du monde entier avec des écoles privées, de l’immobilier et un régime fiscal historiquement avantageux. Savile Row et Jermyn Street sont des phares de la mode masculine. Notre industrie automobile de luxe reste emblématique, bien qu’elle soit détenue par des étrangers. Cependant, notre mépris pour le mauvais goût et les objets clinquants nous a empêchés de devenir une gigafactory de symboles de statut superficiels. Contrairement à nos homologues continentaux, nous n’avons pas réussi à nous nourrir des désirs des hordes croissantes d’affluence mondiale.