‘Ils sont tous les mêmes’ est un résumé brut, mais largement partagé en dehors des cercles politiques. La vérité est que la dernière élection était un choix entre deux tribus subtilement distinctes des mondes adjacents du management public-privé-tiers secteur. L’une est plus susceptible d’avoir lu Hayek, ou d’être vue aux réceptions de l’Institut des affaires économiques ou du Centre for Policy Studies à Birmingham la semaine prochaine; l’autre pourrait lire Mazzucato, et trinquer à l’Institut de recherche sur les politiques publiques ou à la Resolution Foundation — des think tanks de groupes de réflexion pour la politique et le personnel du Parti travailliste parlementaire.

C’est La Mecque pour ce étrange nexus du monde des affaires publiques, des experts et de Whitehall, ivre de boissons chaudes, et exalté par la proximité de la forme de pouvoir la plus ennuyeuse. C’est un monde de cordons, d’ordinateurs portables, de sandwiches rassis et de coupes Marks & Spencer pour les gens qui s’excitent lorsqu’ils voient Laura Kuenssberg, et qui citent leurs connaissances députées à quiconque veut bien écouter. Ils marchent rapidement entre les événements de boissons, toujours tenus ‘en partenariat’ avec une généreuse entreprise privée et leur équipe de lobbying, en tapotant sur les écrans de téléphone avec des sourcils froncés.

À l’intérieur de la conférence, des stands pour Google, Barclays et HSBC se trouvent maladroitement aux côtés de l’ancienne garde des syndicats et des restes de la gauche militante. Ces derniers semblent légèrement anachroniques dans le Parti travailliste de Starmer. Le Parti travailliste est passé d’avoir de grands noms comme Nye Bevan (mineur, responsable syndical, conseiller municipal, député) à de grands noms comme Torsten Bell (PPE à Oxford, conseiller politique, penseur, député).

Quelqu’un travaillant dans les services de conférence a au moins eu son lot de divertissement : le stand distribuant le Morning Star, le vieux journal de la gauche socialiste, se trouve à six pieds de Labour Friends of Israel ; la Cuba Solidarity Campaign partage un espace exigu à côté d’un escalator avec Labour Friends of the Armed Forces. Tout cela est indicatif de ce que l’on pourrait charitablement appeler l’« église large » du Parti travailliste. Plus cyniquement, on pourrait l’appeler un désordre incohérent de visions du monde contradictoires. C’est la politique interne du Parti travailliste : des batailles sans fin pour l’âme du parti, une guerre factionnelle permanente à cause d’un système uninominal qui n’autorise pas de divorce à l’amiable.

Le lien électoral de Starmer avec le public britannique a toujours été superficiel — un mariage de convenance plutôt qu’un mariage d’amour. Quatorze ans de stagnation des salaires, suivis des embarras de Partygate et de Liz Truss, ont signifié que le leader travailliste devait seulement apparaître comme l’option non menaçante, non Tory. Personne n’a confondu le discours consultant nasal et douloureux du Premier ministre avec un charisme brut ou une vision inspirante. Et peu ont été inspirés par un manifeste qui diagnostiquait avec précision le déclin relatif de la Grande-Bretagne, mais qui manquait de solutions adéquates. Il n’y avait rien dans le discours liminaire d’hier que nous n’avions pas déjà entendu.

Un groupe qui pense avoir les réponses est celui des Yimbies au Yimby Rally. Faible croissance ? La crise du logement ? La transition énergétique ? Pour cette sous-culture terminalement en ligne, il y a peu de problèmes que la réforme de l’urbanisme ne puisse résoudre. Dans la ‘Salle d’Imagination’, un Californien, Nolan Gray, essaie de faire un appel et réponse de style panto à une foule qui veut juste discuter du Town and Country Planning Act. Les gens réalisent-ils à quel point c’est étrange ? Au milieu du brouhaha, Chris Curtis, le sondeur de YouGov devenu député de Milton Keynes, proclame 2024 comme ‘une année de changement, une année où nous avons inversé la tendance de ceux qui ont essayé de bloquer la construction’.

Il n’y a rien de mal, bien sûr, à rendre plus facile, plus rapide et moins cher la construction de logements, de lignes de chemin de fer et de pylônes électriques. Mais face à l’état abject d’un domaine public effondré, à la mort lente de la base industrielle du Royaume-Uni, et aux écarts béants entre l’économie dynamique de la métropole et le reste du pays, il y a une grande divergence entre les déséquilibres structurels profonds en jeu et les solutions proposées. Ils semblent avoir misé la maison sur l’urbanisme comme panacée.