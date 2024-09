Quel est le présent auquel Kneecap et sa génération font face en Irlande du Nord ? De retour chez moi ce mois-ci, j’ai trouvé des signaux mitigés. Il y a beaucoup de discussions sur (des parties de) Belfast bourdonnant de jeunes professionnels buvant des boissons à prix londoniens et le coût gonflé de la propriété. Au-delà de cette bulle, les choses sont différentes. La pauvreté et le mécontentement prospèrent en proportion inverse des opportunités. L’évasion se fait principalement sous la forme de criminalité, d’alcool, de consommation et d’abus de drogues dures. Les communautés sont assaillies par des paramilitaires devenus gangsters et la police est méfiante des deux côtés. Les emplois au salaire minimum et les banques alimentaires sont la norme. Dans de nombreux endroits, quelqu’un qui serait entrepreneur ailleurs, dans un endroit plus fonctionnel, finit par devenir un dealer. Les communautés sont encore largement ségréguées, dès l’école primaire.

Tout le long de la côte nord, il y a d’innombrables drapeaux paramilitaires, un réveil sous tente, un service de gospel en drive-in, même une clôture sur laquelle un homme a été crucifié par des paramilitaires loyalistes il y a quelques mois. Il y a peu de signes d’un quelconque éclaircissement post-Troubles et, dans les quartiers ouvriers où j’ai grandi, peu de signes d’un après-Troubles. Même le grand symbole de Belfast, les grues du chantier naval Samson et Goliath, est un symbole de déclin post-industriel. Il est certainement préférable de vivre dans la farce plutôt que dans la tragédie, et le processus de paix a été durement acquis et vital, aussi imparfait soit-il, mais il est inquiétant de sentir que cela ressemble à une animation suspendue. L’idée que le tourisme et l’investissement nous sauvera a toujours été suspecte car ce n’est pas le but principal du capitalisme. L’idée que l’intégration, la justice économique et finalement une vraie paix pourraient se produire est entravée par les nombreux politiciens et figures religieuses qui bénéficient de la division, de la paralysie et de la mauvaise foi.

Pas étonnant qu’il y ait un tel élément anarchique chez des gens comme Kneecap. Qui pourrait les blâmer de vouloir plus ? ‘Une Irlande libre’, l’un des héros de Kneecap, James Connolly, a affirmé, ‘contrôlera son propre destin de la charrue aux étoiles.’ En revanche, le moins que l’on puisse espérer est un certain contrôle sur sa propre vie.

Il faut un film aussi intentionnellement juvénile pour signaler une nouvelle maturité dans le cinéma nord-irlandais. Kneecap prend les tropes et les symboles et les retourne, il renvoie le regard vers lui-même. Le moralisme bon marché et la sentimentalité sont écartés, au profit de quelque chose de plus réflexif. Il ne fait aucun doute où se situent les allégeances du trio, avec le ‘Northern’ barré sur les panneaux de ‘Northern Ireland’.

Cependant, le fait qu’ils soient cinglants sur tant de choses, de manière espiègle, le fait qu’ils suscitent la colère de tant de gens — y compris le gouvernement britannique, le DUP, l’UUP et même le parti Alliance au tempérament doux — est un signe qu’ils marchent là où les sanctimonieux osent rarement. Et leur attitude de ‘montrez, ne dites pas’ est remarquablement efficace, comme en témoigne leur utilisation de la langue irlandaise. Avec une langue indigène disparaissant à un rythme de presque deux par mois, il y a la tentation de céder à la sanctimonie et de faire la leçon au monde sur ‘Au diable ou Connacht’, les écoles de haies, la Famine et la véritable raison pour laquelle tant de gens parlent anglais dans le monde. Kneecap choisit plutôt d’aider l’irlandais à survivre en lui permettant simplement de respirer ou, comme ils le disent, en laissant le dodo sortir du verre. Le film est aussi un témoignage de la culture DIY de la classe ouvrière, qui à cause de l’état de la culture mainstream ici, maintenant un terrain de jeu pour la progéniture vide des riches, pourrait être notre seule source d’espoir.

Il y a ceux qui ont pris ombrage du groupe. Le trio a été condamné par des politiciens et les médias, dont beaucoup ont profité de la manière dont le Nord a été dysfonctionnel tout en dénonçant ceux qui osent dire la vérité. Si Kneecap représente le désordre, l’indécence, l’anormalité, il pourrait être utile de considérer à quoi ont ressemblé l’ordre, la décence et la normalité pendant les cent ans d’existence de l’Irlande du Nord. Rejetant les archétypes un par un, refusant de migrer pour survivre, insistant pour créer quelque chose organiquement de leurs propres mains, Kneecap a trouvé un chemin là où on leur avait dit qu’il n’y en avait pas. Ils ont créé leur propre espoir et c’est une chose bruyante mais excitante. Ils démontrent de manière convaincante que le rire n’est jamais une chose unique. Il peut signifier et contenir des multitudes — joie, moquerie, autodérision, soulagement, même l’extase folle de n’avoir rien à perdre.