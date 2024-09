Trois strikes et vous êtes out ? Pas pour Trump, qui vise le Strike Quatre. Il y a un schéma ici, et c’est plus qu’un échec. Il y a un courant politique sous-jacent à l’incursion de Trump dans DeFi, un courant qui a plongé les commentateurs dans une nouvelle série de réflexions perplexes.

La finance décentralisée serait la dernière incursion de MAGA dans les diverses et variées routes vers des milliards de la Silicon Valley. D’abord, il y a eu l’incursion de Trump dans les cartes de trading numériques non fongibles (Trump en cowboy, Trump en astronaute, et maintenant 50 nouvelles, y compris Trump caressant Bitcoin) ; sa cryptomonnaie éponyme TrumpCoin (chacune valant actuellement un peu plus d’un cent — en baisse de 2 % la semaine dernière) ; et bien sûr son entreprise de médias sociaux, Truth Social, qui affiche un prix des actions en chute libre.

L’histoire d’amour qui a fleuri entre MAGA et les visionnaires numériques de la Silicon Valley a laissé les commentateurs libéraux perplexes. Pourquoi les cerveaux les plus brillants de la technologie américaine feraient-ils un swipe à droite pour Donald Trump ? Mais il semble que leur amour ne connaisse pas de limites : hier, dans la dernière démonstration de dévotion, Trump a parlé pendant deux heures depuis Mar-a-Lago directement dans les salons et sur les ordinateurs portables de ses 90 millions de followers sur X. Le sujet apparent était sa dernière cour à la crypto, une nouvelle entreprise d’actifs numériques appelée World Liberty Financial, qu’il a plutôt vaguement décrite comme un projet blockchain qui lierait une nouvelle monnaie stable ‘$WLFI’ à la valeur du dollar américain.

L’explication simpliste des fascinations numériques de Trump est que le marieur était J.D. Vance, le financier populiste de Narya Capital qui a clairement indiqué qu’il n’a aucun goût pour la régulation des monopoles technologiques. D’autres attribuent la liaison à l’ancien patron de Vance, le co-fondateur de PayPal, Peter Thiel, qui adore Trump depuis qu’il a descendu l’escalator doré en 2015. Ceux qui ont une tendance plus philosophique soutiennent plutôt que le pouvoir gravite vers l’argent et vice versa, et donc la société d’admiration mutuelle de l’ex-homme le plus puissant de la planète et de l’homme le plus riche numériquement de la planète — Elon Musk, maintenant soupçonné de devenir le comptable en chef de la présidence Trump 2.0.

De manière typique de cette approche pragmatique de ce couple étrange, le Financial Times a suggéré que l’ambiance entre les plus intelligents dans la pièce et l’égotiste proche d’Alzheimer est simplement un mariage de convenance — que les entrepreneurs technologiques Marc Andreessen et Ben Horowitz poursuivent des charges fiscales plus faibles pour leur société de capital-risque de 42 milliards de dollars, a16z. Sans négliger les pseudo-académiques qui ne peuvent échapper à leurs donjons auto-imposés d’idéologie politique, et qui prennent donc pour acquis que cette liaison torride est simplement une question d’amour et de respect partagés pour des valeurs libertariennes, que Trump partage supposément avec l’acolyte de longue date de MAGA, Tyler Winklevoss.

Il peut y avoir quelque chose dans la connexion crypto, mais pas à cause de la politique, libertarienne ou autre. ‘Si nous ne le faisons pas, la Chine va le faire,’ a balbutié Trump. ‘La Chine le fait de toute façon.’ Ce qui suggère qu’au-delà de toutes les idioties et des moyens de s’enrichir rapidement, il y a peut-être une véritable stratégie géopolitique.