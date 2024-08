« C’est ma première manifestation », explique un homme affable à personne en particulier. La manifestation anti-immigration se rassemble sur Donegall Place, là où la principale rue commerçante débouche sur la place centrale de Belfast. Face à eux se trouve une rangée de Land Rovers blindés et la police. Derrière eux, le rassemblement Unity Over Division, tous des drapeaux palestiniens. C’est là où Mick Lynch donne un discours. Quand il commence à parler de ‘la classe ouvrière’, tout le monde autour de moi rit.

Les drapeaux sont différents de ce côté de la ligne de police. Un mélange improbable de tricolores irlandais et de drapeaux de l’Union prévaut. À l’avant, des hommes tiennent une grande banderole portant l’inscription « Coolock Says No » (NDT : « Coolock dit non » en français), tandis que d’autres agitent un grand drapeau israélien. Un gars tient une petite croix hâtivement fabriquée en carton. Des jeunes masqués circulent rapidement, mais il y a des gens de tous âges ici, y compris de jeunes enfants. En me frayant un chemin à travers la foule, je passe devant deux femmes et une fille de trois ou quatre ans, toutes habillées de la même manière en rose Barbie : « Mettez-les dehors », chante la fillette avec son doux accent du sud et un joli sourire.

De temps en temps, un projectile est lancé sur la foule Unity Over Division, principalement des ballons d’eau remplis de je-ne-sais-quoi. À deux reprises, des feux d’artifice résonnent au-dessus des bâtiments environnants. « Mettez-les dehors » est le chant favori, bien qu’avec le temps et l’afflux de la foule, les rangs de devant passent à « Oh Tommy Robinson ». De l’autre côté des lignes de police résonne « La racaille nazie hors de nos rues » et un cri solitaire, plutôt guindé, de « Dépravés ! »