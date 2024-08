Alors que l’été de la Grande-Bretagne en crise continue, l’industrie pénitentiaire pourrait bientôt être submergée. Pas à cause d’un manque de ressources : les estimations placent le budget des prisons à 4 milliards de livres. Et ce n’est pas non plus un manque de réflexion bipartisane : le gouvernement travailliste, tout comme les conservateurs avant lui, soutient l’utilisation de peines non privatives de liberté et la poursuite du programme de libération anticipée.

En réalité, le principal problème du système pénitentiaire est la rétention. Selon le Prison Reform Trust, la moitié des agents qui ont quitté le service en 2021 ont occupé leur poste pendant moins de trois ans, plus d’un quart partant après moins d’un an. Et bien qu’il y ait de nombreuses raisons à cela, une en particulier a récemment été mise en lumière : le phénomène curieux du personnel féminin qui tombe amoureux des détenus.

Commençons par le cas le plus récent, et sans doute le plus tristement célèbre, à ce jour.