Ces deux-là ont

toujours été des compagnons malheureux. Au mieux, cela fait de l’Église

d’Angleterre un modèle pour une communauté à large chapiteau, un lieu de

compromis et de tolérance. Au pire, cela en fait un endroit de discorde et de

rivalité. C’est le travail d’un archevêque de maintenir l’harmonie, de garder

cette coalition d’intérêts en paix avec elle-même. Welby ne l’a pas fait. Parmi

les 900 Nouvelles Choses rapportées par les diocèses, seulement cinq d’entre

elles proviennent de ce côté plus catholique de la coalition de l’église. Les

Nouvelles Choses « ont été, et restent, essentiellement un projet motivé par

l’évangélisme. »

C’est pourquoi

ceux qui veulent finir l’affaire inachevée de la Réforme — se débarrasser du

sacerdoce, et de tout ce jargon mystérieux catholique de l’Eucharistie, tels qu’ils

le conçoivent — ont repéré leur opportunité. Le mois dernier, un certain nombre

de grandes églises évangéliques de Londres ont décidé de mandater un certain

nombre d’hommes — oui, seulement des hommes — pour diriger des services de

Sainte Communion sans qu’ils soient ordonnés prêtres. C’est un pilier central absolu

du christianisme catholique, de laquelle l’Église d’Angleterre s’est toujours

vue comme faisant partie, que seuls les prêtres peuvent célébrer l’Eucharistie.

Comme l’a expliqué Matt Parks, le président du groupe d’église Affirming

Catholicism : « Permettre une forme de Sainte Communion dans l’Église

d’Angleterre présidée par ceux qui ne sont pas ordonnés tourne en ridicule les

sacrements. »

Mais ce nouveau

status quo — selon lequel nos Nouvelles Choses n’ont pas de prêtres, mais des

leaders — menace une partie vitale de notre règlement constitutionnel entier.

Lors de son couronnement, le Roi a été interrogé par l’Archevêque de Cantorbéry

: « Maintiendrez-vous et préserverez-vous de manière inviolable le règlement de

l’Église d’Angleterre, ainsi que la doctrine, le culte, la discipline et le

gouvernement de celle-ci, tels qu’établis selon la loi en Angleterre ? » La

réponse du Roi a été : « Tout cela, je promets de le faire. » En permettant que

ces fausses « ordonnances » aient lieu sans aucune censure, Welby a embarrassé

le Roi qui a promis devant tout le pays de préserver et de maintenir la nature

essentielle de l’Église d’Angleterre.

L’entreprise des

Nouvelles Choses est un projet évangélique dirigé de manière centrale, qui

souhaite refondre l’ensemble de l’Église d’Angleterre. Elle fusionne le

christianisme évangélique avec la théorie de la gestion pour créer quelque

chose de totalement nouveau. Lorsqu’on lui demande, la direction de l’Église

(sic) affirme qu’elle est pleinement engagée envers les églises paroissiales et

le ministère des prêtres. Mais comme le dit la Bible, « c’est à leurs fruits

que vous les connaîtrez ».

La Poste Royale a

toujours promis un service universel, ce qui signifie que peu importe où vous

êtes, votre lettre vous sera livrée. Le milliardaire tchèque, Daniel Kretinsky,

qui est encore en train d’essayer d’acheter la Poste Royale, s’est engagé à

maintenir le service universel pendant cinq années supplémentaires. Ce qui

signifie évidemment qu’après cinq ans, le service universel disparaîtra.

L’Église

d’Angleterre a également été traditionnellement engagée envers le service

universel — les services étant des services d’église dans chaque paroisse de

chaque communauté. Tout comme Kretinsky, notre direction des Nouvelles Choses,

anciennement connue sous le nom d’Église d’Angleterre, considère tout cela

comme non économique ou irréaliste. C’est pourquoi, pour beaucoup, leur église

paroissiale n’est pas utilisée et aucun nouveau prêtre n’est nommé. Les prêtres

paroissiaux, comme votre amical facteur, deviendront une relique du passé.

Peut-être y aura-t-il un centre des Nouvelles Choses à quelques kilomètres.

Peut-être vous proposera-t-on une horrible ligne directe des Nouvelles Choses «

votre entreprise est importante pour nous, vous êtes 16ème dans la file

d’attente » ou un site web flashy et trop ambitieux.

Consignia a été

un désastre. Cela sera pire.