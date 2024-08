Longtemps intrigué, je me suis rendu cette année à South Queensferry pour voir la fête du Burryman moi-même. Lorsque j’arrive à mon hôtel, la réceptionniste me demande si je suis le Burryman lui-même. Hélas non. Pour être le Burryman, il faut être né à South Queensferry. Et depuis 2012, le titre appartient à Andrew Taylor, un homme de 42 ans qui travaille pour le Conseil d’Édimbourg. Non seulement Taylor est originaire de South Queensferry, mais il est né à l’Hôtel Staghead, le point de départ de l’épopée du Burryman. Il était « destiné à être le Burryman ».

Personne ne saura jamais vraiment quand cela a commencé. Ni même pourquoi. Mais depuis des centaines d’années, le deuxième vendredi d’août, un homme dans une petite ville du sud-est de l’Écosse est couvert de milliers de plantes épineuses et défile pendant une marche de neuf heures dans les rues. Pour adoucir son épreuve, on l’abreuve de whisky.

« À chaque porte, un cri s’élève, et les habitants, tour à tour, sortent, offrent leurs salutations amicales et des dons d’argent au BURRYMAN qui, de cette manière, collecte, nous le croyons, des sommes considérables d’argent qui seront finalement divisées et dépensées à la Fête par les jeunes associés à cet exploit. » — W.W.Fyffe

Diverses théories

circulent sur les origines de cette tradition folklorique excentrique. Un homme

me dit que le Burryman était censé émerger de la mer, tenant les poteaux qu’il

porte maintenant pendant sa marche. Et au 19ème siècle, selon Natalie Doig, qui

anime un podcast historique appelé Weird in the Wade, un homme et une femme y participaient, sous le

nom de Roi et Reine. Alison, l’une des aides du Burryman cette année, dit qu’il

est orné d’épines à cause de… quelque chose à voir avec quelqu’un qui se cachait

d’Oliver Cromwell et se couvraient d’épines.

On peut

comprendre pourquoi il doit avoir besoin de whisky. Les épines de bardanes ne rendent

pas les vêtements confortables. Et la nuit précédant la procession, des

milliers (environ 11000) de ces plantes épineuses sont ramassées pour

le manteau du Burryman. Elles s’accrocheront de manière vicieuse, sans besoin

de colle. Pour protéger sa peau, il doit porter un sous-vêtement cousu serré, y

compris un passe-montagne. Une journée chaude n’est pas au service du Burryman.

Sa tenue signifie qu’il ne peut pas marcher correctement et n’a que de petits

trous pour les yeux et la bouche. Mais à South Queensferry, même si ces épines

peuvent causer irritation, blessure et inconfort, ils sont des emblèmes de

bonne fortune.

Et c’est

essentiellement la seule chose que nous savons vraiment sur le Burryman — il

est censé porter bonheur. C’est l’un des quelques rituels similaires dans les

villes locales, tous censés garantir de bonnes prises dans le commerce vital de

la pêche. Aberdeen avait un « Burreyman » remarquablement similaire

également vêtu d’épines, mais il a en fait été chassé de la ville, en même temps

que la malchance de pêche. Malheureusement, parce que tant de choses reposaient

sur la certitude d’une bonne prise, il était souvent poursuivi et tué — un fait

qui pourrait rendre la journée plus difficile à commercialiser en tant que

vieille tradition britannique pittoresque.