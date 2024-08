Le gouvernement dirigé par Aleksandar Vučić fait régulièrement face à des manifestations des classes moyennes libérales à Belgrade, en colère contre l’autocratie perçue, les restrictions médiatiques, la corruption et le manque d’opportunités d’emploi. En général, l’opposition appelle à la libéralisation de la société et à un rapprochement avec l’UE. Mais comme le suggère la pression actuelle de Bruxelles, l’UE a longtemps été heureuse de soutenir Vučić et d’autres hommes forts régionaux pour servir ses propres intérêts économiques.

C’est pourquoi le rassemblement de Belgrade voit des jeunes libéraux et socialistes côtoyer des Serbes plus âgés comme Hajo, 70 ans, brandissant un drapeau russe portant l’inscription « Tu es loin de chez toi » — un message à Bruxelles et au chancelier allemand Scholz, universellement vilipendé. « Le plus gros problème n’est pas un mauvais gouvernement, mais le manque de souveraineté et la domination des intérêts occidentaux », dit-il.

À l’opposé du spectre politique, Milan Mladenovic, 20 ans, a assisté au rassemblement de Belgrade en portant le drapeau de la fédération communiste yougoslave. Sa motivation est simple : « À l’époque, les travailleurs avaient des droits, et les entreprises n’étaient pas privatisées. » Certains manifestants plus âgés demandent des photos avec le drapeau, un rappel d’une époque où la Serbie et le reste de l’ancienne Yougoslavie jouissaient d’une forte performance économique, d’un niveau de vie relativement élevé et d’une influence diplomatique considérable. Mais des manifestants plus jeunes, pro-gouvernement et nationalistes, crachent sur le drapeau et lancent des insultes.

‘Des manifestants plus jeunes, pro-gouvernement et nationalistes, crachent sur le drapeau et lancent des insultes.’

Comme beaucoup de jeunes résidents de Belgrade, Milan dit qu’il voit le potentiel bénéfique qu’un rapprochement avec Bruxelles pourrait apporter : « L’UE finance des écoles et des hôpitaux, tandis que la Russie nous donne des avions de chasse MiG : vous voyez la différence. Si nous étions dans l’UE, nous aurions des réglementations, de la démocratie et des droits des travailleurs. » Mais la Serbie ne sera probablement pas autorisée à rejoindre ce club de sitôt, ce qui signifie que l’UE continuera de considérer le pays comme « un marché libre, une porte dérobée, ouverte à la main-d’œuvre bon marché ».

Théoriquement, les ressources en lithium pourraient stimuler l’économie locale et répondre à un besoin mondial urgent et croissant. Mais les habitants sont uniformément méfiants envers la complicité du gouvernement avec des puissances étrangères exploitantes, qualifiant les projets d’exploitation néo-impérialiste. « Ont-ils construit des mines de lithium en Allemagne ? Au Portugal ? Non, ils les ont construites ici », dit Darko. Mais pour les dirigeants de chaque pays, le mouvement est mutuellement bénéfique. L’Allemagne peut exporter ses affaires sales vers un pays sans perspectives réalistes d’adhésion à l’UE et Vučić peut bénéficier de leur soutien lors d’un autre tour d’élections douteuses.

Le gouvernement est particulièrement préoccupé par les dernières manifestations, les qualifiant de coup organisé par la Russie. Des dizaines de personnes ont été arrêtées pour avoir organisé des manifestations contre la mine, ainsi que pour avoir reçu des menaces de mort anonymes. Certains journalistes couvrant les manifestations ont été vilipendés par des politiciens.