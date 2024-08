On aurait dit qu’un homme frappait une femme. Imane Khelif d’Algérie, qui mesure 1m78, n’est que 5 centimètres plus grande qu’Angela Carini d’Italie ; mais en regardant les deux dans le ring de boxe féminine des 66kg aux Jeux olympiques, la différence entre elles était douloureusement évidente. Le corps dur et élancé de Khelif avait plus de portée et plus de puissance. Après avoir reçu deux coups féroces, Carini a abandonné le combat, recevant le résultat final dévastée et en larmes.

On aurait dit qu’un homme frappait une femme car, selon l’Association internationale de boxe, Khelif n’est pas une femme. En 2023, Khelif a été disqualifiée des Championnats du monde de boxe avec Lin Yu-ting de Taïwan — ‘résultat de leur non-respect des critères d’éligibilité pour participer à la compétition féminine’. Cette décision était basée, non pas sur les niveaux de testostérone, mais sur ‘un test séparé et reconnu, dont les détails restent confidentiels’.

Une déclaration en russe (l’IBA est dirigée par des Russes) l’a exprimé plus crûment : ‘Sur la base des résultats des tests ADN, nous avons identifié plusieurs athlètes qui ont tenté de tromper leurs collègues et ont prétendu être des femmes. Sur la base des résultats des tests, il a été prouvé qu’ils ont des chromosomes XY.’ Lin n’a pas fait appel, tandis que Khelif a initié un appel puis s’est rétractée, ce qui signifie que dans les deux cas, le jugement est devenu légalement contraignant.