Le fondateur d’une entreprise dans ce secteur, Dwayne Harris de Full Armor Church Safety Solutions, a déclaré à UnHerd qu’il a lancé la société en 2017 en réponse à ‘certaines incidents qui se produisaient dans l’actualité’ comme la fusillade de l’église de Charleston. Évêque pentecôtiste ordonné et agent de police, Harris affirme que les incidents les plus courants dans les églises impliquent des acteurs solitaires en crise, souvent en raison de problèmes de santé mentale, cependant, il croit que ‘les changements culturels et les tendances vers la violence et la perturbation’ dans la société plus large ont créé un sentiment de peur qui aggrave ces problèmes.

Un concurrent dans le secteur, Joe Puckett de la Church Security Academy, m’a dirigé vers une récente vidéo qu’il a publiée sur YouTube alertant les fidèles américains sur la menace de l’ISIS-K, une branche particulièrement active du de l’État islamique soupçonnée d’être responsable de attaques récentes en Russie et en Afghanistan. Puckett affirme que les églises ont tendance à venir vers lui ‘craignant leur niveau de compétence et comment elles peuvent se défendre’ contre ‘l’attaque traditionnelle du loup solitaire’. Cependant, de plus en plus, il affirme que ‘nous avons peur de certains de ces groupes qui sont ici’ et que ‘il pourrait s’agir de plusieurs personnes qui nous attaquent en même temps’.

Il n’y a aucune preuve que l’ISIS-K, basé en Asie centrale, ait une présence aux États-Unis, cependant, l’idée que des terroristes passent par une frontière sud avec le Mexique non sécurisée est un refrain courant à droite et de la part des politiciens du Parti républicain, y compris Donald Trump.

Le professeur d’études religieuses Matthew D. Taylor à l’Institut des études islamiques, chrétiennes et juives estime que dans certains cercles chrétiens de droite, la création de ce climat d’anxiété aide à justifier les représailles. ‘Les gens se conceptualisent très rarement comme des agresseurs violents’, dit-il. Mais l’écosystème MAGA, explique-t-il, aide à rationaliser le fait de prendre les armes comme une posture défensive, car d’autres groupes représentent une plus grande menace.

Les catholiques et d’autres dénominations sont très attentifs à cette tendance, mais Taylor affirme que cette dynamique est le produit du mouvement charismatique-pentecôtiste connu sous le nom de Nouvelle Réforme Apostolique (NAR), de plus en plus influent au sein du Parti Républicain et comptant Paula White Cain, conseillère spirituelle de Trump, parmi ses membres.

‘Le mouvement NAR est accélérationniste sur le plan spirituel’, affirme Taylor, soutenant que ‘le système actuel est corrompu, faux et démoniaque – et que leurs adversaires sont si totalitaires et tyranniques qu’ils doivent être combattus’. Des influenceurs chrétiens de droite de premier plan aident à traduire ces thèmes politiques en termes spirituels, ‘affirmant que nous avons besoin d’un grand réveil – qui est intrinsèquement politique et de droite dans leur théologie – pour réinitialiser la culture américaine’.

La doctrine critique émergeant du mouvement NAR est le concept de ‘Guerre Spirituelle’. Ici, les ennemis cosmiques sont partout, contribuant à créer un climat de peur et d’hostilité, plaçant les ‘vrais croyants’ sur une posture de guerre permanente. À partir de là, l’idée de créer des milices privées aide les compagnons de route à ‘désinvestir dans le système’, selon Taylor, ce qui risque de susciter des soupçons pour la démocratie américaine.

‘Lorsque vous commencez à dire que nous devons nous protéger physiquement contre nos adversaires politiques, et qu’ils représentent une menace pour notre existence même, il n’y a pas de place pour le compromis’, avertit Taylor. ‘Il n’y a pas de place pour la négociation démocratique si vous prétendez que l’autre camp cherche à vous détruire. C’est la violence tout du long’.

Alors que le climat politique brûlant de l’Amérique entre en collision avec une crise de santé mentale et un accès sans entraves aux armes à feu, l’idée de milices armées d’églises est une phénomène dangereux. Les lieux de culte sont déjà des cibles de violence très médiatisées. Mais un risque plus grand de conflit pourrait cependant venir de l’intérieur. À une époque où de nombreux chrétiens conservateurs ont le sentiment d’être assiégés par le monde séculier et libéral qui les entoure, prendre les armes pourrait sembler être leur seule protection.