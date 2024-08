Lorsque Morgan McSweeney a été engagé par Barking et Dagenham pour vaincre le BNP [British National Party], il est entré dans un monde de ressentiment, de rumeurs et de méfiance. L’antagonisme entre les habitants et les nouveaux arrivants était à son comble ; des rumeurs sur un traitement à deux vitesses étaient alimentées par les extrémistes et le Conseil du Travail semblait totalement impuissant à y faire quoi que ce soit. Un peu plus d’une décennie et demie plus tard, McSweeney, maintenant le plus proche assistant du Premier ministre, se retrouve face au même défi — seulement cette fois à l’échelle nationale.

Jusqu’à l’arrivée de McSweeney, le conseil avait combattu le problème en publiant des livres de « réfutation » pour les résidents. Des faits et des chiffres étaient montrés pour démentir l’idée que les quartiers de Barking devenaient plus sales et dangereux. En fait, selon les brochures, ils étaient en réalité propres et bien entretenus. Le problème était que personne n’y prêtait attention. Les tracts furent jetés à la poubelle ; les faits et chiffres ignorés. Le BNP, quant à lui, blâmait bruyamment l’état des lieux sur les immigrants et ses accusations trouvaient un public réceptif.

McSweeney savait que la réponse politique devait changer. Les résidents avaient raison de dire que leurs quartiers s’étaient détériorés, mais ils avaient tort au sujet des immigrants — c’était le conseil municipal qui était à blâmer. La seule façon de vaincre le racisme du BNP, par conséquent, était de changer de cap. La question n’était plus ce qui était dit, mais qui le disait, conclut McSweeney.