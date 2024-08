Il y a dix ans, en tant que spad travaillant au Cabinet Office, j’ai aidé Francis Maude à développer l’idée d’un Bureau ministériel élargi. Évoquant le système de Cabinet continental, les ministres seraient autorisés à nommer une équipe de plusieurs dizaines de personnes tirées de Whitehall et ailleurs. Les réformes auraient permis aux ministres de faire quelques nominations clés à des rôles tels que la gestion de l’agenda, le conseil stratégique, la rédaction de discours, les communications numériques ou le conseil en politique. J’avais vu à quel point il était difficile de faire changer les choses au gouvernement — comment, lorsque le secrétaire d’État tirait un levier, trop souvent rien ne se passait. Cette réforme était destinée à résoudre ces problèmes. Cela aurait rapproché le Royaume-Uni des autres démocraties de modèle Westminster — l’Australie par exemple. Le plan a été annulé par Theresa May pour des raisons que je ne comprends toujours pas, mais peut-être en raison d’un désir d’apaiser le secrétaire du Cabinet de l’époque.

Le nouveau gouvernement n’a jusqu’à présent montré aucun intérêt pour les réformes de la fonction publique ni pour le passage à un système de Bureau ministériel élargi. Mais dans tous les cas, certaines de leurs nominations sont fondamentalement d’un ordre différent. Une fonction du Bureau ministériel élargi était que les nominations ministérielles personnelles seraient contenues dans ce bureau, et non dispersées dans un département. Elles n’auraient pas de responsabilités plus larges. Emily Middleton, en revanche, est nommée Directrice générale — le deuxième grade le plus élevé de Whitehall. Elle serait censée gérer une grande équipe, contrôler des budgets significatifs, et superviser les conseils politiques de base des départements dans son domaine.

Une nomination plus junior mais encore plus extraordinaire est celle de Jess Sargeant, qui avait précédemment écrit sur la nécessité de ‘contrôles sur le pouvoir’. Et pourtant, quelques semaines après que le Parti travailliste ait pris le pouvoir, elle a accepté un poste, qui n’a été ni annoncé publiquement ni soumis à concurrence, au cœur du Cabinet Office. Encore plus ironique, elle a été nommée au Groupe de la Propriété et de la Constitution.

PET, comme ce bureau était connu auparavant, mène des enquêtes sur la probité ministérielle, gère le régulateur de la fonction publique, décide comment gérer les conflits d’intérêts au sein du gouvernement, et supervise l’équipe aidant à l’attribution des honneurs et le comité conseillant sur les nominations à la Chambre des Lords. Il est sans précédent qu’une personne politique se voie confier ce rôle — qui a vraisemblablement été approuvé par le Secrétaire permanent du Cabinet Office. Et il est choquant qu’elle n’ait pas été écartée depuis que sa présence a été révélée.

En défense de ces nominations, les membres du nouveau gouvernement ont eu recours à un whataboutisme éhonté, pointant certains individus élevés à la Chambre des Lords par des premiers ministres précédents, à un récent rôle d’ambassadeur attribué par un autre premier ministre, et à d’innombrables autres nominations aux conseils des autorités administratives indépendantes (quangos) et aux postes de Directeurs Non-Exécutifs au sein de Whitehall. Il y a sans doute des questions intéressantes à soulever sur la pratique des administrations précédentes. Mais tous ces postes, bien que importants, sont substantiellement différents de ceux des fonctionnaires.

Le dernier gouvernement travailliste a légiféré pour mettre la neutralité politique de la fonction publique sur un socle légal. Leur Loi de Réforme Constitutionnelle et de Gouvernance de 2010 dicte également que les nominations à Whitehall doivent se faire par une concurrence ‘juste et ouverte’, ou par une exception supervisée par la Commission de la Fonction Publique. Ainsi, la fonction publique est soumise à des règles entièrement différentes. Les emplois d’ambassadeurs sont distincts. Les postes de haut niveau dans les quangos sont régulés par un processus séparé mais qui stipule que l’activité politique ne doit ni ‘affecter tout jugement de mérite ni être un obstacle à la nomination’. Les non-exécutifs départementaux sont maintenant également régulés, grâce à un changement opéré par Boris Johnson. Et les nominations à la pairie restent un privilège du Premier ministre. Ceux qui rejettent ces distinctions comme de la sophistique méprisent la valeur de la neutralité de la fonction publique.