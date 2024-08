De plus, au-delà de la nature structurelle idiosyncratique de la course, tant Trump que Harris sont des prétendants très inhabituels. Du côté républicain de l’équation, le candidat est un ancien président mis en accusation à deux reprises qui a récemment survécu à une tentative d’assassinat. Depuis sa dernière apparition sur le bulletin de vote, Trump a également été reconnu coupable de multiples crimes avec de nombreuses autres affaires pénales et civiles en attente. La dernière fois qu’un candidat à la présidence majeur se trouvait dans une position de danger juridique à peu près similaire était lorsque le candidat socialiste Eugene Debs s’est présenté depuis sa cellule de prison lors de l’élection de 1920.

En ce qui concerne les démocrates, la candidature de Harris ne marque que la deuxième fois dans l’histoire des États-Unis qu’une femme ou une personne non blanche est en tête du ticket de l’un des deux principaux partis politiques. C’est également la première fois en plus d’un demi-siècle qu’un candidat à la présidence éligible à la réélection a décidé de ne pas se présenter.

Pour l’instant, cela semble porter ses fruits. Et maintenant, Trump — qui orientait précédemment toute sa stratégie autour de l’exacerbation des préoccupations des électeurs concernant l’âge et la forme physique — est le candidat le plus âgé à se présenter à la présidence cette année. Son adversaire a environ 20 ans de moins que lui ; son colistier a la moitié de son âge. Les électeurs sont maintenant profondément préoccupés par l’âge, la santé, l’acuité mentale et la viabilité de Trump au pouvoir — des préoccupations particulièrement saillantes car son choix de VP est l’un des choix les moins populaires de l’histoire moderne. Personne ne veut que J.D. Vance soit président. Même Trump n’est pas prêt à dire que son colistier est la personne pour ce poste.

‘Même Trump n’est pas prêt à dire que son colistier est la personne pour ce poste.’

De plus, le passé de Harris en tant que procureure, qui était un grave handicap lors des primaires démocrates de 2020, semble avantageux dans le cycle actuel, où le ‘Grand Réveil’ des électeurs démocrates a pris fin, les préoccupations du public concernant la criminalité et la sécurité sont élevées, et son adversaire a récemment été reconnu coupable de multiples crimes. Pour le meilleur ou pour le pire, Kamala peut s’appuyer sur des cadres de sécurité ou de ‘loi et d’ordre’ sans retenue. Elle a déjà expérimenté cela avec grand succès, en déclarant qu’elle a traité ‘des prédateurs qui ont abusé des femmes, des fraudeurs qui ont escroqué les consommateurs, des tricheurs qui ont enfreint les règles pour leur propre profit’. Dans le même discours, elle a continué : « Croyez-moi quand je dis que je connais le type de personne qu’est Donald Trump ».

L’aspect le plus imprévisible pour la campagne naissante de Harris, cependant, est son style de leadership. Lorsqu’elle était dans la politique californienne, Harris s’est forgé la réputation d’être une patronne cruelle dont les organisations allaient de manière dysfonctionnelle et avec un taux d’usure des employés anormalement élevé. Dans un cas frappant, elle a poussé un employé démissionnaire à signer un accord de confidentialité pour recevoir un package de départ, malgré son opposition publique à cette pratique. Son mandat de vice-présidente a également été entaché de luttes féroces au sein de son personnel, de mauvais traitements d’employés et de niveaux extraordinaires de rotation du personnel — au cours des quatre dernières années, elle a connu des niveaux d’usure d’employés nettement plus élevés que Trump. Les problèmes ont été si persistants et graves que la Maison-Blanche a même été contrainte de les aborder publiquement. Parmi les initiés de Washington, cette dysfonction chronique a semé des doutes quant à la capacité de Kamala de diriger avec succès la campagne présidentielle démocrate de 2024, ou à gouverner efficacement si elle venait à gagner.

Pourtant, jusqu’à présent, Harris a bénéficié du manque de connaissances substantielles de Trump sur son parcours, ses positions et ses responsabilités. Plutôt que de se concentrer sur l’une des véritables faiblesses décrites ci-dessus, il a essayé de dépeindre Harris comme peu intelligente, faible et pas assez noire. D’autres républicains l’ont qualifiée d’embauche DEI ; J.D. Vance, quant à lui, l’a déjà qualifiée de ‘femme à chats sans enfant‘.