‘Cette nuit-là, la machine a été relancée en France. Il y aurait un avant et un après Paris 2024.’

Avant Paris 2024, peu avant que le chaos olympique ne s’impose, les électeurs français ont eux-mêmes causé le chaos lors du premier tour d’une élection anticipée. Seulement pour ensuite se distancier du parti d’extrême droite de Marine Le Pen au second tour. Il y a eu un certain soulagement alors qu’une coalition de gauche et de centristes a été victorieuse. Mais nous avons été laissés avec un sentiment de grande incertitude. La France est devenue un pays si divisé, avec deux extrêmes politiques très vocaux et perturbateurs, qu’il est devenu presque impossible d’imaginer des politiciens relever le défi pour le bien de l’harmonie nationale. Le président Macron a déclaré une trêve politique pendant les Jeux. Nous nous occuperions de cela plus tard.

Et puis le ciel s’est éclairci avec les Jeux et avec cela est venue une nouvelle joie de vivre. Comme l’a décrit Raphaël Enthoven : « Bonheur collectif, jubilation partagée, Paris à la fois désert et plein, une cérémonie d’ouverture sublime, des athlètes triomphants, des champions français qui aiment leur président, l’extrême gauche soudainement silencieuse… Ah, si seulement les Jeux pouvaient durer éternellement. »

Évidemment, les victoires françaises ont contribué à l’humeur française. Mais une autre chose a eu un effet captivant. Les décors olympiques sont d’une beauté à couper le souffle. Le beach-volley sous la Tour Eiffel construite pour l’Exposition Universelle de 1889, l’escrime sous le dôme de verre du Grand Palais construit pour l’Exposition Universelle de l’année suivante, les athlètes de triathlon qui plongent depuis le pont Alexandre III dans la Seine, les compétitions de BMX sur la Place de la Concorde du XVIIIe siècle, les courses cyclistes montant et descendant Montmartre, à travers les boulevards de la Rive Gauche, les compétitions équestres à Versailles. « Il y a une harmonie parfaite entre ces décors historiques et les réalisations olympiques des plus grands champions du monde, a écrit Pierre Chausse dans Le Parisien. Il y a longtemps que les Parisiens ont cessé de croire que leur ville était parmi les plus belles du monde. C’est comme si les Jeux avaient ravivé leur amour pour leur ville. »

Les diffuseurs internationaux sont d’accord. NBC Sports a publié ses chiffres pour la première semaine des jeux montrant que 4,5 milliards de minutes avaient déjà été diffusées, plus que l’ensemble des Jeux de Tokyo de 2021. Warner Bros Discovery a atteint en deux jours plus de visiteurs sur sa plateforme que pour l’ensemble des jeux de 2021. Et les Jeux de Paris ont vendu 9,1 millions de billets jusqu’à présent, battant déjà le record détenu par Atlanta 1996.

Paris est, en effet, à la fois désert et plein. Les grincheux et inquiets sont partis en masse, laissant les fans de sport qui sont simplement heureux d’être ici. Touristes et habitants, ceux qui restent arpentent les rues avec une chose en commun : ils ne peuvent s’empêcher de sourire et de s’émerveiller devant tout. Les Parisiens qui sont restés par curiosité sont tombés de manière inattendue amoureux de leur ville. L’optimisme est un sentiment enivrant. La France devrait toujours se souvenir de ce que cela fait. Cela sera utile lorsque nous formerons notre prochain gouvernement.