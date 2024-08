Le discours d’acceptation de Kamala Harris était si bien écrit et si bien délivré qu’il aurait pu lui valoir la présidence à lui seul — si l’élection avait lieu aujourd’hui. Mais il reste encore plus de 70 jours avant la clôture des votes, durant lesquels elle ne pourra pas échapper à toutes les questions qui demeurent sans réponse depuis son accession soudaine comme candidate démocrate. Cela fait plus d’un mois que Biden a renoncé à sa tentative de réélection, et Kamala Harris n’a toujours pas tenu une seule conférence de presse.

Un tel évitement systématique de la presse nécessite une explication, et la plus évidente est qu’elle a peur de devoir répondre à toutes les questions qu’elle a esquivées en recevant la nomination sans passer par une primaire d’abord. Certaines de ces questions auraient porté sur son caractère moral, y compris sa liaison avec Willie Brown, le maire de San Francisco exceptionnellement puissant ; d’autres auraient concerné sa performance peu remarquable en tant que vice-présidente de Biden et ‘Tsar des frontières’.

Cependant, des questions beaucoup plus importantes demeurent sans réponse concernant les deux propositions politiques que Harris a émises après la renonciation de Biden, toutes deux profondément défectueuses. La première concerne les contrôles de prix gouvernementaux sur les aliments vendus par des détaillants de toutes sortes, mais le plus souvent par des supermarchés locaux, que Harris a accusés de ‘pratiques de prix abusives’. C’est vraiment étrange : en tant qu’avocate, Harris devrait savoir que ce type d’activité est illégal. Et deuxièmement, en tant que personne éduquée, elle doit savoir que lorsque les gouvernements dépensent beaucoup plus qu’ils ne collectent en impôts, comme l’a fait l’administration Biden à grande échelle, le dollar perd de sa valeur et les prix doivent augmenter. Si, par exemple, des contrôles de prix sont imposés sur les carottes, leur prix ne baissera pas, mais plutôt les commerçants cesseront simplement de vendre des carottes. Personne ne travaillera pour perdre de l’argent en vendant des carottes à perte — et il en va de même pour tout le reste.