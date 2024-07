Que pensez-vous de ce vice très anglais : la douce fantaisie ? Personnellement, je ne supporte pas les théières de forme inhabituelle, les dessins animés de chats, les opéras de Gilbert et Sullivan, les costumes du marathon de Londres ou les livres humoristiques que l’on est censé lire aux toilettes. Pour la même raison, je n’étais probablement pas dans le public cible de la campagne électorale de Sir Ed Davey — qui est maintenant heureusement terminée. Néanmoins, alors que le soleil se couche sur un gouvernement conservateur et que Davey retrouve difficilement ses jambes après six semaines de chute libre et avoir été catapulté dans l’eau froide, nous pouvons maintenant nous interroger sur le précédent que sa campagne extrêmement étrange et enfantine a établi pour la politique britannique et surtout, sur comment éviter sa répétition à l’avenir.

À l’approche des élections, les journaux ont ménagé Davey (si l’on peut dire), semblant réticents à critiquer ce qui pourrait s’avérer être les manœuvres réfléchies d’un trésor national émergent. Les médias internationaux n’ont pas aidé, saisissant l’occasion de ressusciter l’un de leurs stéréotypes nationaux préférés, le britannique excentrique mais attachant. Et un autre facteur permettant à l’horreur de se cacher en plein jour a été la prolifération de mèmes gênants tout au long de la campagne, avec Dawn Butler qui rappe, Jeremy Corbyn qui prétend savoir laver une voiture (ou même ce qu’est une voiture), et Nigel Farage qui récolte 8,5 millions de vues sur TikTok en imitant Eminem. Vu de loin, l’approche des libéraux-démocrates semblait juste imiter tout cela, mais en réalité, c’était bien pire.

Bien sûr, la politique inclut depuis longtemps des farces et attrapes de députés espérant faire sensation : qui pourrait oublier David Cameron se faisant tirer par des huskies norvégiens en 2006, ou le très critiqué ‘Edstone’ en 2015 ? Et puis, il y a eu le plus grand et le plus rusé coup de tous pendant les Jeux olympiques de Londres en 2012 : cette capacité à se ridiculiser soi-même avec légèreté qui a apparemment rendu Boris Johnson très sympathique aux yeux d’une grande partie du public, un résultat renforcé par les diverses photos stupides qui ont suivi lorsqu’il se présentait à des fonctions nationales. Mais même ces exploits ridicules n’étaient rien comparés à l’intensité acharnée du projet Davey, qui l’a vu faire des chutes comiques dans divers endroits du pays pendant six semaines complètes : il n’a non pas offert beaucoup de discours ponctués de quelques pitreries, mais plutôt 90 % de pitreries entrecoupées de quelques discussions et pleurs face à la caméra sur ses parents décédés.