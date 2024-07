C’est un point de vue que la plupart des libéraux et conservateurs trouvent trop sombre pour être crédible. Les choses ne sont sûrement pas si désastreuses qu’elles méritent d’être refaites de zéro ? En fin de compte, ce qui distingue les radicaux de leurs opposants politiques est précisément cette revendication. La situation humaine est bien pire que ce que l’optimiste plein d’espoir admettra, mais en même temps plus ouverte à l’amélioration que ce que le conservateur sceptique reconnaîtra. Le radicalisme est-il plus optimiste que le libéralisme et le conservatisme ? La réponse est un oui et un non catégoriques.

Tant Trump que Biden devraient lire Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift, malgré le fait que les seuls livres que l’on dit que Trump possède sont à colorier. Le roman de Swift contient un récit d’une race de créatures appelées Struldbruggs, dont l’enfer est qu’elles ont reçu le don de vie éternelle mais pas de jeunesse éternelle. Leurs trois premières décennies sont assez joyeuses, mais vers l’âge de 30 ans, ils tombent dans une dépression qui dure jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 80 ans. À ce stade, ils sont affligés non seulement des folies et infirmités habituelles des personnes âgées, mais aussi d’une dose supplémentaire de vices découlant de la perspective effrayante de vivre éternellement. Ils sont grincheux, opinionnés, cupides, envieux, moroses, vaniteux, bavards, incapables d’amitié et insensibles à toute affection naturelle. À l’âge de 90 ans, ils perdent leurs dents, leurs cheveux, leur capacité à goûter et une grande partie de leur mémoire. La lecture devient impossible car, lorsqu’ils arrivent à la fin d’une ligne de texte, ils ont oublié comment elle a commencé. Ces créatures misérables persistent pour l’éternité, déformées, malades et démentes.

En bref, il y a une chose pire que la mort : c’est de ne pas mourir. C’est une leçon que non seulement Biden et Trump, mais aussi la nation à laquelle ils appartiennent, doivent apprendre de toute urgence.