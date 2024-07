Tout au long, ces vagabonds étaient conscients de leur agitation, et désireux de faire remonter cela à l’antiquité. C’est évident dans le travail de l’explorateur écossais, soldat, archéologue amateur et « le veritable Indiana Jones » le lieutenant-colonel Laurence Waddell, un personnage typique de cette époque. Dans un ouvrage quelque peu douteux, Waddell affirmait que la véritable origine des anciens Britanniques était les marins levantins connus aujourd’hui sous le nom de « Phéniciens », qui, selon lui, se sont installés en Grande-Bretagne après la chute de Troie, et ont prouvé que le peuple britannique a des origines « aryennes ». Les contemporains de Waddell ne le prenaient pas très au sérieux, tandis que les universitaires contemporains contestent que la « Phénicie » a jamais existé en tant que nation au sens moderne du terme. Mais il y a des preuves que des commerçants levantins ont visité la Grande-Bretagne pendant l’ère biblique, pour ses gisements d’étain : une substance vitale pour fabriquer l’alliage de bronze à partir duquel les armes étaient forgées dans l’Antiquité.

Néanmoins, des théories telles que celle de Waddell, sur la préhistoire « aryenne » de la Grande-Bretagne ancienne, peuvent avoir des connotations ethno-nationalistes rebutantes aujourd’hui. Et à en juger par des vidéos de tiers que le couple a partagées sur les réseaux sociaux, par exemple ecorchant Israël ou dénonçant Keir Starmer, Brett Clibbery et Sarah Packwood ont adopté le genre de vision du monde progressiste utopique qui reculerait d’horreur si un lien quelconque était suggéré entre leur perspective et de telles impulsions. En tout cas, établir des liens entre les marins anglophones d’hier et d’aujourd’hui ne revient pas à spéculer sur l’ascendance du couple.

Mais ils semblaient avoir une certaine affinité pour la profonde histoire culturelle des îles britanniques : Sarah Packwood a interprété une chanson folklorique anglaise ainsi que ses propres compositions. Et, comme rapporté par The Guardian en 2020, ils ont célébré leur mariage avec une cérémonie [païenne] de « handfasting » à Stonehenge. Tout cela suggère qu’ils ont peut-être ressenti une proximité avec la préhistoire de la Grande-Bretagne plutôt qu’avec son passé impérialiste plus récent. Et pourtant, entre eux, ils incarnaient également une image des meilleures qualités du XXIe siècle : l’aventure, l’ingéniosité technique et l’idéalisme.

Selon The Guardian, l’ingénieur à la retraite Brett Clibbery s’était rendu à Londres en 2015 pour un but purement d’altruisme et de prouesse technique : faire don d’un rein à sa sœur. C’est lors de ce voyage fatidique qu’il a fait la rencontre fortuite, à l’arrêt de bus n° 87 près de Trafalgar Square, de Sarah Packwood – qui travaillait dans le développement international, une profession en continuité directe avec l’esprit victorien supérieur du voyage et de l’amélioration sociale. Une fois mariés, les vidéos qu’ils ont partagées sur YouTube et sur Facebook capturent à nouveau le même idéalisme inquiet : « Theros Adventures » documentait leurs voyages en voilier et en voiture électrique, dans l’espoir d’inspirer d’autres à adopter les voyages à faible émission de carbone.

En ce sens, ils étaient très certainement le genre d’Anglos marins modernes, qui ont tendance à être plus pacifiques que leurs ancêtres coloniaux. Mais l’héritage de ces ancêtres perdure, dans une diaspora s’étendant des îles britanniques au Canada, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande ; dans une langue parsemée d’idiomes marins, et un ensemble de lois communes et maritimes qui continuent de constituer la base de la jurisprudence dans plusieurs pays. Même les chevaux sauvages de l’île de Sable ont pour origine les colons anglophones, depuis longtemps partis.

Il reste quelque chose d’indomptable dans cet esprit. Certains des voyageurs qui sont partis pour le Nouveau Monde vers l’Ouest ne se sont tout simplement pas arrêtés, jusqu’à ce qu’ils atteignent la côte californienne. Ceux qui ne pouvaient toujours pas s’installer se sont alors tournés vers de nouvelles frontières, soit à l’intérieur, via la psychonautique, soit au-delà de ce monde, via des rêves d’exploration spatiale. Et même ceux qui sont encore sur Terre entendent souvent l’appel de l’océan. La traversée en micro-yacht de l’Atlantique d’Andrew Bedwell a échoué l’année dernière, lorsque Big C s’est rempli d’eau et a été endommagé. Sans se laisser décourager, Bedwell prévoit de réessayer avec un nouveau micro-yacht, en aluminium cette fois.

Mais pour le marin expérimenté, la soif d’aventure va de pair avec la reconnaissance que la mer peut être cruelle. La dernière vidéo postée par Brett Clibbery, peu de temps après le départ de Theros pour ce qui serait son dernier voyage, rapporte leur position, leur vitesse et leur destination – ainsi que la reconnaissance du marin chevronné que l’océan est capricieux : « Alors, voyons voir. »

Le poème de Masefield se termine par un désir aigre-doux à la fois de l’agitation et de la compagnie reposante :

« Je dois retourner vers les mers, vers la vie de bohème vagabonde,

À la manière de la mouette et de la baleine là où le vent est comme un couteau aiguisé ;

Et tout ce que je demande est un joyeux récit d’un compagnon de voyage rieur,

Et un sommeil paisible et un doux rêve quand le long tour est terminé. »

Peut-être que, pour le temps qu’ils ont passé ensemble, c’était ce que Brett Clibbery et Sarah Packwood partageaient. Réunis par hasard, venant des coins reculés de l’Anglosphère, leur travail, leurs intérêts et leurs aspirations incarnaient l’ingéniosité, l’idéalisme et l’infatigable agitation qui, depuis des siècles, ont lié l’éternel Angle à la mer.

À l’arrêt de bus près de Trafalgar Square, ils ont rencontré leur souriant compagnon de voyage. Ensemble, ils ont pris le chemin de la mouette et de la baleine. Et à la fin, le hronrād les a réclamés. Je souhaite à leurs âmes vagabondes un sommeil paisible et un doux rêve, maintenant que le long voyage est terminé.