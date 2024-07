‘Son témoignage était qu’elle ne les avait pas empoisonnés — aussi simple que cela.’

C’est une pratique courante des procureurs, facile à adopter dans le feu de l’action. Je l’ai moi-même fait. ‘Alors, tout cela n’est-il qu’une grande coïncidence? Ou ces deux plaignants ont-ils mis leurs têtes ensemble?’ — ce genre de choses. Vous essayez de faire un petit discours et de mettre le défendeur sur la défensive, tout en l’interrogeant sur des questions relevant de sa connaissance — ce à quoi vous devriez vous limiter. Mais les réponses d’un défendeur à de telles questions ne constituent pas une base solide pour considérer une inférence de la poursuite comme acceptée par la défense. Si la fiabilité d’un échantillon de sang n’est pas acceptée, ou une inférence n’est pas acceptée, là devrait se terminer la question. Son avocat n’a explicitement pas concédé l’exactitude des résultats dans son discours au jury, encore moins les inférences à en tirer.

Et il semble qu’il puisse y avoir de bonnes raisons de ne pas accepter leur validité. The Guardian a rapporté de sérieuses préoccupations concernant les résultats de hauts experts du domaine. The Telegraph cite des directives du laboratoire concerné indiquant que ses tests ne sont pas ‘adaptés’ lorsqu’on soupçonne l’introduction d’insuline artificielle. Et l’article de The New Yorker cite l’expert de la Cour affirmant qu’il y avait un troisième cas d’insuline, avec des résultats sanguins similaires, non attribués à Letby. Les échantillons ne peuvent pas être retestés car ils ont été détruits peu de temps après leur prise — car les taux de sucre dans le sang des bébés se sont rétablis et il n’y avait aucun soupçon de méfait à l’époque.

Mais même sans ces questions post-condamnation, si c’était la seule preuve, et ces les seules allégations, j’espère qu’aucun jury ne condamnerait une infirmière pour tentative de meurtre sur cette base. Le timing et le détail des résultats de l’insuline ont fait que la Cour a dû dire que non seulement Letby aurait empoisonné les poches de nutrition qu’elle avait elle-même préparées, mais aurait également empoisonné une ou plusieurs autres poches dans le placard de stockage afin qu’elles soient administrées à leur insu par d’autres infirmières après son départ. (Les poches elles-mêmes, bien sûr, ont depuis longtemps disparu.) Seriez-vous sûr qu’une infirmière aléatoire aurait tenté de tuer deux bébés à huit mois d’intervalle, ou penseriez-vous que cela pourrait être un exemple de pourquoi le laboratoire dit que ses tests ne sont pas ‘adaptés’ pour prouver la présence d’insuline artificielle? Mais bien sûr, ce n’était pas la seule preuve contre elle.

Il y a aussi les recherches en ligne de Letby sur les familles endeuillées, et la collection de notes médicales trouvées chez elle concernant certains des événements pour lesquels elle a été inculpée. Aucun de ces éléments, je pense, n’est aussi grave qu’ils en ont l’air : ils s’opposent tous deux à un arrière-plan d’un nombre beaucoup plus important de recherches et de notes médicales non suspectes.

Mais pour de nombreux observateurs, et peut-être pour le jury, la note de ‘confession‘ est persuasive. Pour les avocats pénalistes, moins. C’est parce que les fausses confessions sont étonnamment courantes. Tellement, qu’ une loi a été promulguée pour interdire qu’une confession soit donnée en preuve à moins que l’accusation puisse prouver hors de tout doute raisonnable qu’elle n’a pas été obtenue par oppression ou à la suite de quelque chose de ‘dit ou fait’ qui était susceptible de rendre une confession peu fiable.

Comment une infirmière soumise à une longue enquête pour savoir si elle a assassiné des bébés pourrait-elle trouver le processus autrement qu’oppressif? Si l’accusation contre elle peut être prouvée hors de tout doute raisonnable, on pourrait penser qu’elle pourrait — et même devrait — être prouvée sans les gribouillages inculpatoires-exculpatoires d’une femme au bord du gouffre.

Presque toutes les autres condamnations — c’est-à-dire, tous les sept meurtres et trois des tentatives présumées — impliquaient l’injection délibérée d’air, entraînant une embolie gazeuse. Un des motifs de l’appel de Letby remettait en cause le diagnostic par exclusion des experts de l’accusation — c’est-à-dire ‘nous ne savons pas ce que cela pourrait être d’autre, donc il est probable que ce soit une embolie gazeuse’ — ainsi que leur diagnostic sur la base de divers types de décoloration cutanée inhabituelle qui ont été observés. L’article de recherche de 1989 sur lequel les experts de la Cour se sont appuyés, Embolie gazeuse vasculaire pulmonaire chez le nouveau-né, est très court, et dit relativement peu sur la décoloration cutanée autre que, dans environ 10% des 50 cas environ qu’ils ont examinés, une ‘pâleur migratoire’ de la peau a été observée — ce qui, il n’a pas été contesté, peut être causé par d’autres choses.

La Cour d’appel n’a pas été impressionnée par cette plainte, ni par de nouvelles preuves du seul auteur de l’article de 1989 dans lequel il critiquait l’utilisation qui avait été faite de ses recherches dans l’affaire Letby. Les experts étaient en droit d’utiliser la décoloration de la peau comme élément de soutien au diagnostic, a déclaré la cour, comme étant ‘cohérent avec’ l’embolie ; les nouvelles preuves n’ont pas remis cela en cause ; et l’absence de toute autre explication plausible est significative.

‘Cohérent avec’ fait beaucoup de travail lourd pour la Couronne dans les procès criminels. Un élément de preuve ne contribue à prouver quelque chose que s’il y a une différence entre la probabilité de trouver l’élément de preuve si l’hypothèse (par exemple, la culpabilité, ou l’embolie gazeuse) est vraie, et la probabilité de le trouver si elle est fausse. Plus précisément, c’est le rapport entre ces deux qui détermine la force de l’élément de preuve dans un sens ou dans l’autre. En un mot, c’est le théorème de Bayes. Ainsi, si vous ne pouvez dire que qu’un élément de preuve est ‘cohérent avec’ l’hypothèse, mais qu’il est également ‘cohérent avec’ sa négation, et que vous ne pouvez pas dire dans quelle mesure il est plus ‘cohérent’ avec l’une plutôt qu’avec l’autre, alors l’élément de preuve ne vous aide pas non plus. Par exemple, si un procureur dit ‘le fait que vous portiez des gants vous rend plus susceptible d’être coupable de ce vol’, cette preuve est en fait sans valeur s’il fait froid et que tout le monde porte des gants : porter des gants est ‘cohérent avec’ la culpabilité et l’innocence, dans la même mesure.

Il semble cependant que les experts aient utilisé la décoloration de la peau comme plus que simplement ‘cohérente avec’ l’embolie gazeuse. Ils l’ont utilisée pour prouver, dans une certaine mesure, ce diagnostic. Ce qu’ils sont en droit de faire, s’il s’agit d’une opinion professionnelle justifiable, mais cela soulève un danger fondamental avec les preuves d’experts : la difficulté pour un jury de percer le mystère et de juger du poids à lui accorder.

Une façon d’y parvenir est de vérifier si les experts se sont trompés auparavant. Dans le cas de l’expert principal dans l’affaire de Letby, le Dr Evans, la défense a découvert à mi-parcours du procès qu’il avait été sévèrement critiqué par un juge de la Cour d’appel dans une affaire différente. ‘Aucun effort pour fournir une opinion équilibrée… Aucune tentative pour tenir compte des puissants indicateurs contradictoires… Le rapport présente les caractéristiques d’un exercice ‘élaborant une explication’ qui disculpe les demandeurs… des expressions tendancieuses et partisanes d’opinion qui dépassent [sa] compétence professionnelle.’ Ce niveau de critique d’un juge senior n’est pas formulé à la légère : ils savent que cela peut mettre fin à une carrière. Et si la Couronne l’avait su à l’avance, je suppose qu’ils auraient cherché un autre expert.

