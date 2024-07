Comparé à eux, la rhétorique utilisée pour décrire la victoire au premier tour du RN semble exagérée. Marine Le Pen s’est consacrée, au fil des ans et plus énergiquement au cours des derniers mois, à débarrasser d’elle-même et de son parti les taches de son père, l’antisémite passionné Jean-Marie Le Pen. Bardella et elle proposent maintenant d’être un couple modéré en toutes choses, avec Zemmour comme extrémiste pratique dont ils se détournent visiblement. Bardella, en particulier, qui pourrait devenir le prochain Premier ministre de la France, a promis que son gouvernement potentiel mènerait des politiques économiques « réalistes » et « n’affaiblirait pas » la voix de la France à l’étranger. Ce n’est guère le langage d’un radical ayant l’intention de secouer les fondations de la politique française.

Même sur une question qui divise la droite en Europe, le RN peut être vu jouer la carte de la modération. Autrefois amie — et bénéficiaire — du président russe Vladimir Poutine, Marine Le Pen a utilisé un discours à l’Assemblée nationale en mars pour déclarer : « C’est la résistance héroïque du peuple ukrainien qui mènera à la défaite de la Russie. » Si elle suit la logique de son discours, elle se tiendra aux côtés de Meloni et du leader des Démocrates de Suède, Jimmy Akesson, ce qui en fait la troisième et la plus puissante de la Nouvelle Droite — un terme bien mieux choisi qu’« extrême droite » — à se ranger du côté de l’Otan, des États-Unis et (de la plupart) des démocraties occidentales.

Rien de tout cela n’a l’air d’une « prise de contrôle par l’extrême droite ». Ces politiciens ne sont pas comme Donald Trump, qui persiste dans ses promesses d’emprisonner ses ennemis, de purger la fonction publique et de défier la constitution. À l’exception de l’AfD, la Nouvelle Droite européenne affiche sa relative modération. Oui, comme les idéologies mainstream — Socialisme, Social-Démocratie, Libéralisme, Démocratie Chrétienne — elles diffèrent dans leur positionnement auprès des électeurs d’un État à l’autre. Mais elles ont aussi une idéologie de modération propre : le Nationalisme Démocratique. Elles ont foi dans les choix — et, implicitement, la modération — du peuple, et supposent que la nation reste l’unité la plus naturelle en politique.

Oui, ces partis sont conservateurs sur certains points — comme le renforcement de la famille — mais pas sur d’autres. Si Bardella devenait Premier ministre, par exemple, il prévoit d’augmenter les niveaux de vie des classes ouvrières en réduisant les coûts et en baissant les impôts pour les entreprises qui augmentent les salaires des travailleurs ; c’est plus proche du socialisme que du conservatisme. Les extrémistes, semble-t-il, sont ailleurs.