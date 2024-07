Ce que nous savons, c’est que, malgré sa défaite face au RN, Macron se retrouve dans une position plus faible qu’avant les élections européennes. Alors que la présidence française, et donc Macron, conservera une main ferme dans les affaires extérieures, la politique étrangère de Macron sera affaiblie. Macron a été à l’avant-garde des efforts pour renforcer l’Europe face à l’agression russe, pour faire en sorte que l’Europe ‘acquière une seule volonté’, comme l’écrivait Nietzsche dans Par-delà bien et mal sur le sujet de l’attitude menaçante de la Russie et de la nécessité d’une Europe ‘également menaçante’. Dans le même ordre d’idées, Macron a clairement indiqué qu’il était prêt à envoyer des troupes au sol françaises en Ukraine, au grand dam de ses alliés occidentaux, et a promis à Zelensky la livraison de missiles et d’avions français pour aider à l’effort de guerre. Jean-Luc Mélenchon, en revanche, a appelé à plusieurs reprises à ce que les États-Unis ‘n’annexent pas l’Ukraine à l’OTAN’. Pour lui, des liens plus étroits avec l’Ukraine ne sont certainement pas une priorité.

Ainsi, Macron, qui a encore trois ans de présidence devant lui, pourrait bientôt se retrouver dans une autre situation délicate. En fin de compte, c’est à ce moment-là qu’il sera jugé. Dans son ouvrage semi-autobiographique Ecce homo, Nietzsche a écrit :

« Je connais ma destinée. Un jour s’attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable, — le souvenir d’une crise comme il n’y en eut jamais sur terre, le souvenir de la plus profonde collision des consciences, le souvenir d’un jugement prononcé contre tout ce qui jusqu’à présent a été cru, exigé, sanctifié. Je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite. »

Le nom de Macron, bien sûr, ne s’attachera peut-être pas à ‘quelque chose de formidable’. Mais il est juste de dire que, depuis son arrivée au pouvoir en 2017, il a dynamité le système politique français et a mis fin à la domination des anciens partis socialistes et républicains. Peu de temps après la dissolution du parlement, il a déclaré : « Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s’en sortent. » Si Macron a fait exploser le système politique français, nous saurons bientôt s’il s’est lui-même fait exploser dans le processus.