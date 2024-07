‘La plus grande peur de toutes était réservée aux élites mondiales, une anxiété qui peut être retracée jusqu’à la première convention de nomination présidentielle américaine.’

« Je suis allé en prison pour que vous n’ayez pas à y aller », a rappelé Navarro à la foule chantante (« Fight! Fight! Fight! »). Puis, un peu plus menaçant : « Si nous ne contrôlons pas leur gouvernement, ils nous contrôleront. »

Au cours des derniers jours, c’est ce ils qui est revenu à plusieurs reprises. « Ils ont attaqué sa réputation, l’ont destitué, ont essayé de le ruiner et l’ont poursuivi injustement », a crié la gouverneure du Dakota du Sud et assassin de chiens Kristi Noem. (« Fight! Fight! Fight! ») « Ils en veulent à nous tous, a déclaré Eric Trump. Ils ont échoué. Ils ne gagneront pas. » (« Fight! Fight! Fight! ») « Ils ont tiré sur mon héros, a crié Hulk Hogan en arrachant sa chemise, et ils ont essayé de tuer le prochain président des États-Unis — ça suffit.’

Il est intéressant de noter que cette préoccupation concernant le ils a atteint un pic en 1832, lorsque le pays massacrait les autochtones pour établir un empire plus grand que toute l’Europe, à la pointe duquel se trouvait une frontière en expansion inexorable habitée par des ploucs à peine lettrés, craignant le diable et armés jusqu’aux dents. À l’époque, ces ils étaient, généralement, des francs-maçons. Parmi les 16 000 Américains qui appartenaient alors à la société secrète se trouvaient des politiciens, des juges et des hommes d’affaires fortunés. Fondé 100 ans plus tôt en Europe par l’un des étudiants de Sir Isaac Newton, l’objectif maçonnique était d’établir une cohorte internationale de penseurs libres intellectuels et cosmopolites. Le président de la Chambre Mike Johnson les aurait décrits comme les premiers avatars de ‘la gauche progressiste radicale éveillée’ qui rêvaient d’une utopie ‘sans frontières’. Sans aucun doute, les Maçons étaient des mondialistes. Ils aspiraient à ce qui est devenu les trois mots les plus effrayants de la langue anglaise pour les réactionnaires avant et depuis : nouvel ordre mondial. Tout cela nous ramène à William Morgan.

Comme J.D. Vance, Morgan a commencé sa vie en tant que plouc à Culpeper, en Virginie. Jeune homme, il a déménagé à Richmond et a ouvert un magasin général, qui a rapidement échoué. Puis, une fois de plus comme Vance, il s’est dirigé vers le nord pour s’installer non loin de Milwaukee, où il anticipait les célèbres résidents de Brew City, Valentin Blatz, Frederick Pabst et Joseph Schlitz, et a ouvert une brasserie, qui a rapidement échoué. Toujours optimiste, Morgan et sa femme ont déménagé dans le comté de Genesee dans le nord de l’État de New York où il a eu la chance d’être initié en tant que franc-maçon. Malheureusement, ses frères bien nantis ont rapidement découvert que, tout comme la mère de Vance, Morgan souffrait de toxicomanie chronique. Alcoolique et joueur qui ne pouvait pas nourrir sa famille de quatre personnes, il s’est vite retrouvé banni de la société.

Comme beaucoup d’autres personnes désespérées avant et après (et encore une fois, tout comme Vance), Morgan a conclu que le chemin le plus rapide pour sortir de sa situation était la célébrité littéraire. Il se vengerait des maçons en révélant toutes leurs cérémonies, codes et secrets. Assiégé par d’anciens camarades qui le suppliaient de ne pas publier ses compendiums des maux antichrétiens pratiqués par l’élite séculière secrète, Morgan a écrit sans relâche jusqu’au 11 septembre 1826, date à laquelle il a été arrêté sur une accusation montée de toutes pièces et jeté en prison. La nuit suivante, il a été enlevé et on n’a plus jamais entendu parler de lui.

Il est vrai qu’il y avait ceux qui niaient que William Morgan avait réellement été kidnappé, encore moins assassiné. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il avait abandonné sa femme et ses enfants pour les contrées du nord. On l’aurait vu au large des côtes de la Grèce, ou peut-être des îles Caïmans. On racontait que Morgan était devenu chef indien au Canada. On rapportait qu’il avait rejoint Jean Lafitte et sa bande de flibustiers. Mais le dénouement le plus probable était qu’à quelque part au milieu du lac Ontario, ses ravisseurs ont enroulé une corde lestée autour de sa taille et l’ont jeté par-dessus bord d’un canoë.