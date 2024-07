Letby n’a pas été crue sans être questionnée, cependant : ses collègues ont finalement pensé à la chose la plus impensable à son sujet et ont poursuivi leurs craintes jusqu’à l’enquête judiciaire. Cependant, elle ne correspond pas non plus au schéma de la jeune femme vulnérable intimidée par des hommes plus âgés qu’elle devrait être pour que les versions plus sordides des adeptes d’un complot contre elle tiennent debout : elle s’est défendue et a obtenu le soutien de la direction.

Ce qui manque dans l’affaire Letby — et ce que les adeptes de la vérité veulent — c’est, crûment, une histoire croustillante. Nous ne savons pas pourquoi elle l’a fait. Établir un motif est utile mais pas nécessaire pour prouver la culpabilité, et l’accusation n’a fait qu’effleurer des explications possibles. Peut-être aimait-elle le drame d’une mort. Peut-être cherchait-elle l’attention d’un médecin marié avec lequel on disait qu’elle flirtait. Peut-être avait-elle le syndrome de Münchhausen par procuration. Mais même les policiers qui ont mené l’enquête se disent perplexes quant à ses motivations.

Tout ce qui reste, c’est l’étrangeté d’une meurtrière qui mettait des ‘x’ et des ‘lol’ dans ses textos, buvait du vin blanc lors de soirées entre filles, et aurait soi-disant consigné ses meurtres dans un journal mièvre avec une image d’un ours en peluche tricoté en couverture. Une de ses amies l’a appelée ‘chérie’ dans un message de consolation — « Oh chérie, tu as besoin d’une pause » — et c’est ce que Letby semble être : une chérie. Une femme un peu basique. Ce n’est pas ainsi que les tueurs en série sont censés être dans l’imaginaire populaire. Ils sont censés soit avoir le contrôle terrifiant d’Hannibal Lecter, soit l’impulsivité chaotique de Leatherface dans Texas Chainsaw Massacre. Ils sont censés tirer quelque chose de leur violence.

La justice ne concerne pas seulement les faits. Elle consiste également à transformer ces faits en une intrigue qui donne un sens à l’absurde. Ce n’est pas accessoire à sa fonction principale, mais fondamental à la manière dont elle permet à la société de passer outre des actes de brutalité choquants. Nous trouvons le ‘pourquoi’. Nous comprenons. Ce serait bien si cela aidait à prévenir les crimes à l’avenir, mais ce n’est probablement pas la raison principale pour laquelle nous le cherchons : la raison principale est qu’elle nous permet d’arrêter de penser à l’horrible chose qui s’est produite.

Dans l’affaire Letby, la première question a toujours été de savoir si quelque chose d’horrible s’était réellement produit. Les décès étaient-ils des meurtres, ou une tragique malchance ? Des meurtres, ou une incompétence collective ? Sans un récit pour ancrer l’idée de sa culpabilité, il y aura toujours juste assez de doute pour entretenir ces questions. Les erreurs judiciaires se produisent, plus souvent qu’on aime le penser. Il n’est pas absurde, compte tenu de la nature des preuves, de considérer la possibilité que cela puisse en être une.

Ayant absorbé autant de preuves que possible, je ne pense pas que ce soit une erreur judiciaire. L’association entre la présence de Letby et le mal inattendu qui survient aux bébés semble trop forte pour être ignorée, et les explications alternatives telles que les infections à l’échelle de l’unité ne sont pas prouvées. L’image de sa culpabilité persiste. Mais les éléments qui ne s’imbriquent pas continuent de me tourmenter. Même après l’ouverture du journal de Letby devant le tribunal, elle a gardé ses secrets. Tant qu’elle échappe à notre compréhension, il y aura une envie de transformer son histoire en quelque chose de compréhensible.