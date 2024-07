Cela souligne un autre changement subtil entre le film Mean Girls de 2004 et l’itération actuelle. Le pouvoir de Regina a toujours été érotique — les filles qu’elle intimide la veulent et veulent être comme elle. Mais dans la nouvelle version, cette dynamique est beaucoup plus explicite, en partie parce que Rapp elle-même est ouvertement une ‘fille gay’ (ses mots), allant même jusqu’à demander à Rachel McAdams, sa prédécesseuse dans le rôle de Regina, de sortir avec elle. La Regina de 2024 est une icône lesbienne confirmée. ‘Mean Girls, on regarde tous les soirs,’ chante Roan dans Naked in Manhattan, une chanson sur le désir saphique, ‘et on a toutes les deux un crush sur Regina George’.

Le flirt saphique n’est pas exactement nouveau dans la musique pop. Rappelez-vous 2003 et les MTV Video Music Awards où Madonna, Britney Spears et Christina Aguilera ont partagé un bisou à trois sur scène. Mais en 2003, c’était un jeu de rôle flagrant pour le regard masculin sans aucune implication de désir réel : la couverture était intensément axée sur le visage choqué de l’ex de Spears, Justin Timberlake, qui regardait depuis le public. Lorsque Lohan était dans une vraie relation lesbienne publique avec la DJ Samantha Ronson, la presse était amèrement misogyne : le blogueur à potins Perez Hilton, lui-même gay, déclinait de manière moqueuse le nom de Ronson en SaMANtha.

Mais comparez cela avec la façon convaincante dont Roan chante être ‘à genoux sur le siège passager / et tu me fais un cunnilingus’ sur Casual ; ou la prestation étonnamment sensuelle de Billie Eilish avec ‘oh mon Dieu, sa peau est si claire / elle est les phares, je suis le cerf’ sur Lunch — une autre référence à la pratique du cunnilingus, car en 2024, la pop lesbienne ne se résume pas simplement à un baiser pour titiller les garçons. Il y a de nombreux problèmes avec la prétendue théorie ‘Gaylor’, qui soutient que Swift est une lesbienne poussée vers l’hétéronormalité par le secteur du disque ; mais en dehors du fait que Swift a catégoriquement dit que ce n’était pas vrai, le plus grand argument contre est probablement que dans un monde où plusieurs chansons pop par des femmes parlent de relation lesbienne, faire son coming out ne peut plus être considéré comme un danger pour une carrière.

Ce n’est pas que les hommes n’existent pas dans le monde de la Bad Girl pop — il y a des hommes dans les paroles (placés comme objets de désir ou d’irritation), derrière les mélodies (les mêmes collaborateurs apparaissent souvent : Alexander 23 a travaillé avec Rapp et Rodrigo, et Jack Antonoff avec Swift et Carpenter), et dans le public. Mais le rôle des hommes dans ce courant est très différent de celui qu’ils auraient pu avoir il y a une génération ou deux.

Pendant mes années en tant que fan de pop adolescente, l’autorité du svengali masculin tirant les ficelles était incontestée. Simon Fuller a construit les Spice Girls, une collection d’archétypes plutôt que d’individus entiers (‘Scary’, ‘Posh’, ‘Baby’). Lorsqu’elles se sont rebellées contre lui, il a construit S Club 7 — une marque plutôt qu’un groupe, ce qui signifie qu’il contrôlerait toujours la propriété intellectuelle même si les individus impliqués choisissaient de partir. Si les artistes étaient exploités, les fans l’étaient aussi. Lou Pearlman (manager des boys bands NSYNC et Backstreet Boys, fraudeur condamné et présumé prédateur sexuel de jeunes hommes) a écrit un jour que les filles constituent le public idéal car ‘elles achetent à peu près tout ce que leurs artistes préférés recommandent’.

C’était un environnement qui faisait de l’obéissance le prix d’entrée. Vous ne pouviez tout simplement pas devenir une pop star si vous n’étiez pas prêt(e) à suivre les instructions et à suivre le rythme. Le rêve, bien sûr, était la Britney Spears de 1998 à 2003 : la parfaite femme-enfant sexy qui faisait toujours ce qu’on lui disait. Le cauchemar était Spears à partir de 2004 : celle qui ne voulait pas — ou ne pouvait pas — obéir plus longtemps et qui s’en prenait aux caméras. Celle qui était une personne en chair et en os blessée plutôt qu’un produit pur.

Les chanteuses pop de 2024 ont appris des leçons subies par leurs prédécesseuses — Spears, Hilton et Lohan parmi d’autres. Oui, vous serez punie pour être méchante. Mais être une ‘bonne fille’ est un jeu auquel vous ne pouvez qu’échouer, comme la carrière de Swift l’a montré. La reine du grunge Courtney Love a récemment dénigré la musique de Swift comme un ‘espace sûr pour les filles’, et il est vrai que pendant longtemps, c’est ce que son image publique offrait, surtout pendant les années de ‘squad’ autour de son album 1989 en 2014.

Ensuite, Swift a emballé ses amitiés féminines dans un gang de filles idéalisé et a exposé les membres de son cercle intime sur les réseaux sociaux et dans ses spectacles. Plus tard, elle a reconnu que certaines de ces actions étaient purement pour la forme, et tout s’est effondré de toute façon après une dispute avec Kim Kardashian, au cours de laquelle certains membres du squad ont semblé plutôt choisir Kardashian que Swift. ‘L’espace sûr’ est devenu amer. En réponse, Swift a transformé son image de fond en comble, créant une version plus sombre, plus en colère et plus calculatrice d’elle-même.

‘Bébé, je pense que j’ai été trop sage/ J’ai fait tout le travail supplémentaire, puis j’ai été évaluée sur une courbe’, chanta-t-elle avec amertume sur Bejewelled en 2022. Suivre les règles revient simplement à embrasser la norme selon laquelle vous finirez inévitablement par échouer. Les Bad Girls de la pop le savent, et le public pour lequel elles font de la musique le sait aussi : un public doux, imparfait, gentil, cruel, principalement féminin et profondément humain dans le désordre de ses émotions. Les garçons peuvent chanter en chœur s’ils le souhaitent, mais cette musique ne leur est pas vraiment destinée ; elle n’est pas à leur sujet. Peut-être sont ils alliés, amants ou antagonistes, mais cette année, les principaux personnages de la musique sont les filles.