Alors que la popularité de Chávez déclinait à la fin des années 2000, il a commencé à modifier le système politique démocratique du Venezuela pour rester au pouvoir. Il a aboli les limites de mandat présidentiel, restreint les pouvoirs de la Cour suprême du Venezuela et limité la liberté de la presse. Pendant ce temps, la production pétrolière d’État continuait de décliner — passant de 2,5 millions de barils par jour en 2005 à 500 000 en 2020 — et Chávez a nationalisé environ 100 entreprises dans une gamme diversifiée d’industries alors que son gouvernement n’avait pas l’expertise pour les gérer. Sans surprises, les revenus de l’État et l’économie du Venezuela ont continué à décliner.

En 2013, Chávez est mort. Et sous son successeur, Nicolás Maduro, le système politique que Chávez avait dirigé avec au moins les apparences de la démocraties est devenu une dictature sans ambiguités. Les élections sont devenues des mascarades et les membres de l’opposition politique ont commencé à craindre pour leur vie. Sur le plan économique, le pays est devenu un cas désespéré. Comme l’a dit The Economist en 2014 : ‘Un grand producteur de pétrole incapable de payer ses factures pendant un boom prolongé des prix du pétrole est une bête rare. Grâce à une gestion économique colossale, c’est exactement ce qu’est devenue le Venezuela, le dixième exportateur de pétrole au monde.’

Alors que la fabrication et l’agriculture nationales s’effondraient, le déséquilibre commercial du Venezuela s’est tellement creusé que le pays a manqué de devise. Son approvisionnement alimentaire dépendant des importations s’est effondré, et le gouvernement de Maduro est devenu incapable de payer pour se fournir de en services de base ou de maintenir la paix. La criminalité a explosé dans tout le pays, et la famine régnait. Un cas d’école : un professeur de musique cité dans The Guardian en 2018 affirmait avoir perdu 8 kg en un an avec le ‘régime Maduro’. ‘Un litre de lait,’ disait-il, ‘coûte 280 soberanos, une boîte d’œufs coûte 1 000, un kilo de fromage 1 000. Si j’achète cela, c’est tout mon salaire mensuel.’

Sans surprise, ce qui avait commencé comme un petit ruisseau d’émigration vénézuélien au milieu des années 2010 s’est transformé en torrent, alors que les Vénézuéliens qui pouvaient se permettre de partir ont cherché l’asile dans d’autres pays, en particulier en Colombie voisine. Selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 20 % de la population du Venezuela a maintenant quitté le pays — un total de 7,7 millions de personnes.

Si la victoire truquée de Maduro pour un troisième mandat cette semaine est validée, l’avenir proche du Venezuela semble tout aussi sombre. Il est très probable que le leader actuel de l’opposition, Edmundo González, sera bientôt contraint de quitter le pays par peur pour sa sécurité, comme l’avait fait son prédécesseur Juan Guaidó l’année dernière. Au cours des six années précédant la prochaine élection truquée, la population du Venezuela devrait diminuer de 10 % supplémentaires. Alors qu’ils voient leur pays entre les mains de l’incarnation latine du despote libyen Mouammar Kadhafi, les exilés vénézuéliens s’enracineront en Colombie, au Pérou, au Brésil ou aux États-Unis. Et la ressource naturelle la plus précieuse qui sous-tendait autrefois l’épanouissement du Venezuela — son peuple — sera irrémédiablement perdue.

Pour ceux qui ont des racines latino-américaines, suivre la politique du sous-continent ressemble souvent à avoir un jeune frère qui, tous les quelques années, se retrouve avec le même genre de mauvais partenaire ou de mauvaise compagnie. Pendant plus de 50 ans, nous avons vu un continent bondir comme une bille de flipper d’extrême en extrême. Pendant une décennie : le caudillo avec ses dépenses déficitaires astronomiques, sa réforme agraire, ses nationalisations industrielles, son hyperinflation, son chômage de masse, sa pauvreté. La suivante : la junte militaire avec ses austérités fiscales extrêmes, l’incarcération des opposants politiques, les desaparecidos, l’autocratie, la peur. D’Allende à Pinochet et retour au Chili, de Bolsonaro à Lula au Brésil, de Banzer à Morales en Bolivie, de Perón à Galtieri dans l’Argentine natale de ma famille.

Au milieu de tout ça, des troubles constants, des souffrances constantes et un siphonnage progressif de la richesse, du talent et de la pertinence internationale d’un continent entier. Pendant des siècles, les colons européens ont approprié la richesse de l’Amérique du Sud. Aujourd’hui, le continent la donne volontairement — par le biais de la fuite des cerveaux, de la corruption et d’une volatilité omniprésente qui fait réfléchir à deux fois tout investisseur étranger avisé. Mais il y a toujours un fond. Et les régimes de Chávez et Maduro au Venezuela l’ont atteint. S’il peut y avoir un quelconque aspect positif dans la dévastation causée au Venezuela par ce duo, c’est qu’ils ont enfin montré à l’Amérique latine son nadir.