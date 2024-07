Tout cela pour dire qu’il est faux que Streeting ne se passionne pas pour le NHS ou que les médecins ne le soutiennent pas. Après une succession de ministres de la santé conservateurs et carriéristes, bon nombre de mes collègues se sentent rassurés de voir enfin un secrétaire à la santé prêt à écouter nos préoccupations. Mais malgré tout, Streeting a une tâche colossale devant lui.

Regardez où l’argent a été dépensé ces derniers mois, et il devient clair que ce n’est pas une question de compétence ou d’engagement, mais de savoir si, compte tenu de sa prodigalité, le NHS peut être sauvé. Plusieurs systèmes de soins intégrés ont été sommés de recruter des consultants en gestion axés sur la réduction des coûts, avec effet immédiat, en raison de préoccupations financières, tandis qu’en début d’année, NHS Angleterre a attribué 40 millions de livres à un cabinet de conseil pour le conseiller sur les ‘questions stratégiques et de productivité’.

Ces deux développements peuvent sembler parfaitement raisonnables, d’autant plus qu’environ trois quarts des 42 systèmes de soins intégrés d’Angleterre n’ont pas été en mesure d’établir des budgets équilibrés pour 2024-25. Mais nous ne devrions pas oublier que ces propositions sont administrées par le même NHS Angleterre qui a jeté de l’argent à plusieurs reprises sur le même problème — pour le voir finalement gaspillé.

L’année dernière, dans le but d’améliorer les soins aux patients et l’efficacité des données, le NHS Angleterre a confié un contrat informatique stupéfiant de 330 millions de livres — le plus important de son histoire — à Palantir, une entreprise américaine de technologie espionne. Les liens de Palantir avec la CIA et le ministère de la Défense ont suscité des inquiétudes parmi les militants concernant la confidentialité des données, mais moins discuté était le risque financier. Peu de médecins de haut niveau ont oublié le Programme national pour les TI dans le NHS, lancé en 2002 et censé améliorer les services et les soins aux patients. Il aurait été le plus grand système informatique non militaire au monde — mais a finalement été abandonné après avoir coûté plus de 10 milliards de livres d’argent des contribuables. (La projection initiale était de 2,3 milliards de livres sur trois ans.)

Et pourtant, les débats sur l’état du NHS — et des urgences en particulier — sont imprégnés d’amnésie collective, peu étant disposés à dire la chose honnête : que le meilleur que Streeting puisse espérer est que le Parti travailliste soit en mesure de sécuriser un second mandat, au-delà duquel ses réformes pourraient réellement prendre effet. Mais pour l’instant, les services d’urgence britanniques incarnent tout ce qui ne va pas dans le système de santé, des soins sociaux au soutien psychiatrique.

Il est vrai que Streeting a pris la mesure radicale de mettre efficacement fin à la Commission de la qualité des soins, l’une des dernières innovations du New Labour, ce qui était grandement nécessaire. Dans les services, il est généralement admis que, en tant que régulateur, la situation devenait désespérée. Plusieurs hôpitaux n’ont pas été inspectés depuis des années, l’un d’entre eux ayant été examiné pour la dernière fois il y a une décennie.

Mais simplement fermer un régulateur inefficace et engager des consultants coûteux pour nous dire ce que nous savons déjà n’est pas une ‘réforme’. Ce n’est même pas un pansement. Chaque semaine, je vois des patients présentant des affections médicales rarement vues dans cet hémisphère ou ce siècle, car ils ne sont pas traités jusqu’à ce qu’il soit presque trop tard. Ce sont les Britanniques brisés de la Grande-Bretagne brisée — et je ne suis plus convaincue que nous pourrons les sauver.