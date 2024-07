La division régionale a été créée par l’idéologie du Trésor se reposant sur les forces du marché, et elle a ensuite été aggravée par sa gestion obsessionnelle de la dépense publique. Si Reeves utilise son autorité pour imposer un changement profond — tel que transférer le pouvoir de contrôle du Trésor à des institutions locales responsables et à des représentants élus — alors Rayner et Burnham pourront contribuer leurs compétences pour présenter un espoir crédible d’améliorer la vie des électeurs régionaux. Leur tâche ne sera pas facile : ils devront admettre qu’il leur faudra deux ou trois mandats d’un gouvernement travailliste pour y parvenir. Mais un tel réalisme honnête sera apprécié par ceux qui désespèrent.

La situation dont hérite le Parti travailliste sera cependant encore pire que ce que j’ai décrit jusqu’à présent. Non seulement le Trésor est enfermé dans une idéologie ratée de vénération du marché et des habitudes de micromanagement, mais il refuse également de penser au-delà de l’immédiat. La politique publique est sûre d’échouer tant que les budgets pour les projets et objectifs ne seront pas fixés au-delà de la fin de l’année, comme c’est sa pratique. Nous le voyons dans le fiasco du HS2, qui était censé reproduire les normes de connectivité ferroviaire rapide normales depuis des décennies en Europe et au Japon. À mesure que les années passaient et que des morceaux du projet étaient supprimés pour réduire les coûts, nous sommes arrivés à environ 50 milliards de livres pour une ligne non désirée reliant Royal Oak et Birmingham, ce qui aggraverait davantage les services déjà insuffisants plus au nord. Espérons que le Parti travailliste annulera ce projet, mais un tel acte nous ramènera au statu quo pré-HS2 d’une politique des transports ratée.

Le refus de composer un budget pour des objectifs sérieux est durement ressenti dans la formation de notre main-d’œuvre. Cette formation devrait aller bien au-delà des compétences enseignées dans les universités britanniques, comme c’est déjà le cas dans une grande partie de l’Europe. La plupart de nos travailleurs ne sont pas allés à l’université, et environ la moitié de nos adolescents n’iront pas non plus. Pourtant, alors que les anciennes compétences dans des secteurs et métiers en déclin ont perdu de leur valeur, ces personnes se retrouvent sans possibilité de se diriger vers des vocations qui leur permettraient de gagner un salaire décent. Pour nos adolescents, ce résultat crée de l’anxiété et du désespoir.

Cette division entre la minorité chanceuse et la majorité anxieuse est grandement aggravée par les divisions de classe et de genre. En association avec l’Institut des études fiscales, Left Behind présente de nouvelles preuves troublantes des inégalités d’opportunités flagrantes qui ternissent notre société. Nous mesurons la mobilité sociale, une question qu’aucun gouvernement travailliste ne peut se permettre de reléguer et que même des conservateurs comme Theresa May ont qualifiée ‘d’injustices brûlantes’. Elles brûlent toujours intensément en Grande-Bretagne, mais certaines des plus flagrantes passent inaperçues.

Ce qui nous ramène à cette élection et au grand silence entourant ces questions. Une fois au pouvoir, la tentation pour Starmer pourrait être de compter sur une distraction de masse, de reporter les choix difficiles et de compter sur la guerre civile parmi les conservateurs pour maintenir une vaste majorité parlementaire. Mais dans deux ou trois ans, le moment de vérité arrivera, lorsque le Parti travailliste sera confronté à un test décisif qui ne pourra être éludé. Nous saurons alors si ce bénéfice du doute était justifié.

Si ce choix va dans la mauvaise direction et que les divisions sociales et économiques de notre pays sont laissées à l’abandon, le chemin vers la prospérité inclusive sera plus difficile pour tout futur gouvernement qui devra enfin y faire face. Pendant ce temps, Nigel et Jeremy attendent en coulisses avec leurs remèdes charlatans et leurs chants de sirène.