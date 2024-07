Alors que les concours primaires avaient de l’importance, les délégués de la convention possédaient toujours le pouvoir ultime de choisir un candidat. En 1960, d’anciens partisans de Stevenson ont propulsé John Kennedy vers des victoires primaires. Cela, associé au charisme de Kennedy, a poussé les chefs de parti à céder. Mais huit ans plus tard, le vice-président Hubert Humphrey, qui n’avait même pas participé à un concours primaire, a remporté la nomination face au sénateur Eugene McCarthy, qui avait partagé des victoires primaires avec Robert Kennedy, victime d’un assassinat. Indignés par le mépris du sentiment des électeurs primaires, de jeunes manifestants alliés aux anciens partisans de Stevenson ont déchiré Chicago. Par la suite, les activistes ont défendu les ‘réformes McGovern’ de 1970. Cela a fondamentalement modifié le processus de nomination. À partir de 1972, les réformes ont rendu les primaires et les caucus contraignants. Si un candidat remportait un concours d’État, les délégués étaient tenus de le soutenir à la convention. ‘The Circus’ était né.

Les chefs de parti ne régnaient plus, mais la classe moyenne éduquée si.

En moyenne, 27 % des électeurs inscrits participent aux primaires. Et ces électeurs proviennent majoritairement de la classe moyenne éduquée. Dans n’importe quelle élection, les diplômés universitaires sont 50 % plus susceptibles de voter qu’un diplômé du secondaire. Mais c’est encore plus vrai pour les primaires. Le participant standard aux primaires est deux fois plus susceptible d’avoir étudié au-delà d’une licence que l’électeur moyen. Ainsi, les réformes McGovern, loin d’être une révélation démocratique, ont donné à la classe moyenne éduquée une voix disproportionnée dans la politique américaine. Plus partisans et idéologiques que l’électeur lambda, ils font des dons, du bénévolat et votent pour des candidats qui se situent à l’extrême idéologique de leur parti.

Bien intentionnées, les réformes McGovern ont donné naissance à notre politique présidentielle hyper-partisane, dont les toxines se déversent maintenant en aval pour contaminer même les courses locales.

Oui, le chef des démocrates, Joe Biden, a remporté la nomination de 2020. Covid et le spectre de Trump ont écourté prématurément la saison des primaires. Avec tous les autres principaux prétendants, sauf Pete Buttigieg, luttant pour le vote de la gauche Brahmin, Biden avait les voix des gens ‘normaux’ pour lui tout seul.

Mais il n’y a rien de sacré dans le système actuel. En remportant les nominations du Parti républicain et des démocrates, Trump et Biden ont remporté environ 10 % de tous les électeurs des primaires et des caucus de 2024. Ce n’est guère ‘Vox Populi, Vox Dei‘.

Toutefois, une convention ouverte serait un spectacle télévisé sans script. Les délégués, en direct à la télévision nationale, débattent et réfléchissent aux forces et aux faiblesses des principaux candidats. Chaque délégation d’État vote. Ces votes seraient pondérés en fonction de la population totale de chaque État. C’est au candidat de séduire la délégation. Le premier candidat à remporter la majorité des votes des délégués, 1 990 votes, décroche la nomination.