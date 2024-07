Contrastez cela avec les États-Unis, où l’expérience de l’administration Biden en matière de politique industrielle a montré à quel point l’investissement gouvernemental peut stimuler l’investissement privé. Le Infrastructure Act, le CHIPS Act et l’Inflation Reduction Act ont ensemble ouvert une période au cours de laquelle l’investissement privé a augmenté de près d’un billion de dollars par an, contribuant à alimenter une économie qui surpasse de loin tous ses partenaires du G7.

Le Parti travailliste ferait donc bien de réfléchir à diverses façons dont il pourrait adapter les règles fiscales sans alarmer les marchés. Il existe des mesures de comptabilité qu’il pourrait utiliser, par exemple, pour transférer les pertes de la Banque d’Angleterre hors du bilan du gouvernement afin de lui donner un peu de répit. De même, il pourrait commencer à intégrer la valeur nette du gouvernement dans ses déclarations budgétaires, donnant ainsi une image plus fidèle des finances de la nation et permettant ainsi des investissements qui augmentent la valeur des actifs publics pour compenser la dette contractée pour les développer (tout comme un prêt hypothécaire est compensé par la valeur de la propriété). Les investisseurs obligataires seraient peu susceptibles de regarder ces mesures d’un mauvais œil, car elles se reposeraient sur la valeurs d’actif, et non sur la promesse éthérée que Truss avait offerte selon laquelle ses réductions d’impôts paieraient d’une manière ou d’une autre par la croissance future.

De même, en ce qui concerne les impôts, le public britannique dit depuis des années aux sondeurs qu’il serait prêt à payer plus pour restaurer les services publics à leur ancienne gloire. Dans quelle mesure de plus est une autre question, mais ce qui est indéniable, c’est que, malgré tout le tumulte sur le fardeau fiscal du Royaume-Uni atteignant des niveaux jamais vus depuis des décennies, le pays a un fardeau relativement léger par rapport à la plupart des autres économies développées. Si la Chancelière rompait sa promesse de ne pas augmenter les impôts, elle recevrait sans aucun doute des critiques. Mais si elle le faisait tôt dans son mandat, et si l’état des quartiers et des services publics britanniques s’améliorait de manière notable par la suite, il semble peu probable que ses compatriotes la punissent et exigent que les eaux usées soient remises dans l’eau. De même, si les impôts augmentaient et que la croissance économique s’accélérait grâce en partie à l’investissement public, les gens pourraient ne pas considérer une part croissante de l’impôt comme étant contraignante.

Lorsque le Parti travailliste a quitté ses fonctions en 2010, le secrétaire en chef du Trésor a griffonné une note à ses successeurs conservateurs : ‘Je crains qu’il n’y ait pas d’argent.’ Cela a terni la réputation du parti en matière de responsabilité fiscale pendant des années. Rachel Reeves, avec sagesse, veut reconstruire la confiance du public. Mais pour ce faire, elle doit être honnête sur la situation économique du Royaume-Uni. La Chancelière devrait saisir ce moment pour capitaliser sur la bonne volonté du public, prendre des décisions impopulaires mais nécessaires – et reconstruire le toit de la Grande-Bretagne.