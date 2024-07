« Je ne suis pas encore sûr actuellement si je veux l’inviter », dit Flack, quand je lui parle de la connexion du club avec Sir Peter Bottomley, le député conservateur local. « Il ne nous a jamais approchés. Il y a un an, un homme de son équipe est venu. Il pensait qu’ils devaient se retrouver ici, mais ils devaient en fait se retrouver à la bibliothèque plus loin », ajoute Flack. « Pourquoi il ne nous a pas demandé d’utiliser la salle de réception me dépasse. » (Un des collaborateurs de Bottomley me dit plus tard : « Nous avons pris des chemins différents au cours des neuf dernières années. Nous n’avons pas reçu d’e-mail lui demandant de venir au club. Je doute qu’ils inviteraient Sir Peter. »)

Flack a décrit comment le club reliait autrefois ses membres aux hautes sphères du parti conservateur : « Si vous regardez notre tableau d’honneur, on y voit le Colonel Untel, Sir Quelqu’un, et plusieurs députés célèbres, mais cela remonte aux années 1940 et 1950. » Lane ajoute que, aujourd’hui, la politique est rarement discutée. « La politique n’est jamais sérieusement abordée ici — les gens viennent pour socialiser. Le nom [conservateur] fait partie de notre statut : nous devons le conserver. »

En effet, la rupture entre le Goring Conservative Club et le Parti conservateur a atteint un point de bascule l’année dernière. « Un de nos anciens présidents était profondément conservateur, mais il a fait fait une vidéo pour le Parti travailliste il y a quelques mois », explique Flack.

Plus loin, à Shoreham, le club conservateur local se rassemble sous un immense bâtiment en verre qui s’étend le long de la rivière. À l’intérieur, la salle est pleine pour le divertissement du samedi soir. L’âge moyen est de 70 ans.

L’atmosphère de Shoreham semble immédiatement plus politiquement chargée. Les tracts du candidat conservateur local sont empilés à l’entrée. Des portraits de feu la Reine et de Winston Churchill veillent au-dessus du bar. De l’autre côté de la pièce, une série de photographies des Premiers ministres conservateurs, de Rishi Sunak à Thatcher, ornent le mur. « Nous avons oublié Liz Truss », plaisante un barman

Une table me dit qu’ils se méfient des médias et des politiciens. « Ils sont tous pareils… Farage est le seul à dire ce que les gens pensent. » Ils me disent que tous leurs enfants voteront travailliste : « Le service national les a dissuadés [des conservateurs]. »

À une autre table, deux femmes sirotent des gins. « Je ne viendrais pas ici si ce n’était pas conservateur », me dit Carol. Tim Loughton, le député local, assiste régulièrement aux AGM du club et semble populaire auprès des personnes présentes. « L’avez-vous déjà vu danser ? » demande Carol. « Il m’a fait tournoyer comme une branche. » Elle explique ensuite qu’elle votera conservateur : « Si le Parti travailliste arrive au pouvoir, tout va augmenter et ma pension ne suffit que jusqu’à un certain point. »

Plus tard, je parle à David, un ancien militaire âgé qui prend un verre avec sa famille. Il explique qu’il a 72 ans et travaille encore, principalement pour payer ses soins dentaires. « Les conservateurs sont au pouvoir depuis 14 ans et je ne peux pas me permettre certaines choses. »

Croit-il qu’un gouvernement travailliste remédiera à cela ? « J’avais foi en la politique. J’ai toujours été un homme de la classe ouvrière », dit-il. « Le Parti travailliste ne soutient pas la classe ouvrière, donc je suis devenu conservateur car j’étais travailleur indépendant. Maintenant, je vais voter Reform. » Il jette un regard dans la pièce. « Ces [Clubs conservateurs] sont obsolètes, ils disparaissent. Mais il y a du respect ici. »

Un membre de la famille de David, d’environ 20 ans, rit et me dit qu’il s’est fait tatoué le visage de Nigel Farage. Je demande où le tatouage est situé. « Je préfère ne pas te le dire, mec. » Il rit à nouveau. Pour les quelques jeunes présents dans le club, le faste et le cérémonial conservateur semblent sans importance face à la provocation populiste et à un sentiment de crise imminente. Pour l’instant, la politique se situe en dehors de l’association : dans le domaine du mème et de la blague prolongée.

Dehors, les tours du Lancing College encadrent les vasières où les bateaux s’amarrent et les pêcheurs à la mouche ramènent leur prise. De nombreux buissons cachent des milliers de maisons abritées par les South Downs. Cependant, dans ces ‘banlieues vertes invincibles’ du requiem accidentel de Major, le Parti conservateur est maintenant une force épuisée, déconnectée de ceux qu’il prétend servir. Le Parti travailliste semble susceptible de remporter ces sièges. Malgré le rôle vital que jouent les Clubs conservateurs pour leurs membres âgés, il semble probable qu’eux aussi seront bientôt oubliés.