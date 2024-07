‘La droite conservatrice excorie Harris l’allumeuse avant d’applaudir le machisme et la virilité de leur président adultère marié à trois reprises.’

L’incohérence est symptomatique de l’effondrement qu’entraîne le tribalisme politique tel que pratiqué par les partisans des deux côtés. Ce n’est pas seulement le spectacle des démocrates qui ont soutenu Bill Clinton prétendant être scandalisés par les affaires extraconjugales de Trump, ou les républicains, prétendument le parti des valeurs familiales, se lamentant de la baisse des taux de fertilité américains un moment et flirtant ensuite avec l’idée d’interdire la fécondation in-vitro le suivant. La tension est profonde : nous ne pouvons plus établir de manière fiable un lien entre la structure familiale et les habitudes de vote, encore moins l’identité politique.

Cette prise de conscience peut être déconcertante, voire activement aliénante. Lors de la Convention nationale républicaine plus tôt ce mois-ci, les progressistes ont exprimé leur détresse et leur horreur que Usha Vance, l’épouse indo-américaine du choix de vice-président de Trump J.D. Vance, soit apparue sur scène en soutien à son mari (au lieu de demander le divorce sur place, j’imagine). Un journaliste a publiquement spéculé que Usha, qui avait autrefois sa carte de démocrate, devait être là contre son gré, otage des aspirations politiques de son grossier troglodyte de mari. D’autres commentateurs étaient encore plus déconcertés : les deux Vances ne devraient-ils pas être démocrates ?

Pendant ce temps, Vance lui-même s’est attiré des ennuis avec les partisans de son propre parti après la rediffusion d’un extrait de Fox News de 2021 dans lequel il a ridiculisé ses opposants idéologiques en les qualifiant de ‘vieilles filles sans enfants’ et en suggérant que les personnes sans enfants, y compris Harris, n’étaient pas aptes au service public. Peut-être y a-t-il eu un temps où un politicien républicain pouvait assimiler le fait de ne pas avoir d’enfants à de l’égoïsme et ne pas subir de réactions massives de la part des électrices de son parti ; dans la culture d’aujourd’hui, les femmes conservatrices n’acceptent pas cela.

À ce stade, ce n’est pas clair si la vie de famille d’un candidat, ou les membres de sa famille, peuvent être encore présentés comme une preuve de son inaptitude à exercer une fonction. Dans la mesure où nous avions des règles à ce sujet, il est de plus en plus difficile de les faire respecter dans un paysage social en évolution rapide. Il fut un temps, par exemple, où attaquer l’épouse d’un politicien était censé être inacceptable – une norme que Trump avait brisée de façon mémorable lors des primaires de son propre parti en 2016. Mais fondamentalement, d’où venait cette norme ? Cette norme était-elle le produit d’un noble consensus selon lequel la vie de famille d’un politicien est sacrée et distincte ? Ou était-ce simplement le vestige d’une époque où les femmes étaient exclues de la vie politique ?

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui nous croyons au contraire que la famille n’est pas seulement un sujet légitime, mais qu’il fait partie du package politique. Peut-être était-ce un sous-produit inévitable de la dynastification politique américaine, l’équivalent démocratique le plus proche des enjeux de succession de la famille royale britannique. Depuis la fondation du pays, nos élections ont été une litanie de noms familiers, familiaux : Adams, Roosevelt, Rockefeller. Bush, Kennedy, Clinton. Élire un homme à une fonction ouvre la porte à un flot de membres de la famille pour suivre ses traces – ou se tapir dans l’ombre à des postes de pouvoir non élus, comme Hunter Biden, ou comme les enfants de Trump.

Quoi qu’il en soit, on ne prend plus de gants ; rien n’est trop personnel pour être politique, y compris la famille d’un politicien. Mais, ironie du sort, plus la politique est traitée à la fois par la gauche et par la droite comme étant nécessairement entremêlée avec le personnel, moins la fonction publique sera attrayante pour les personnes ayant des familles, qui ne veulent pas, de manière compréhensible, mettre en danger les personnes qu’elles aiment le plus.