Je pense que c’est vraiment un signe de santé mentale qu’elle ne puisse pas toujours répondre aux exigences performatives d’être une politicienne, que la contradiction entre être une vraie personne et s’efforcer d’être aimable et éligible se manifeste parfois dans ces flambées symptomatiques. Si cela semble obscur, considérez à titre d’illustration le contraste entre Harris et Bill Clinton. Comme la personnalité de Harris, celle de Clinton était si imposante qu’elle avait une présence physique propre, mais, contrairement à Harris, il réussissait étrangement bien (du moins en public) à contenir sa puissante force intérieure, la mettant à son service plutôt que de la laisser compliquer sa vocation d’acteur politique. Son charisme animal ne faiblissait que rarement alors qu’il se contredisait sur la politique et quand, dans des moments de danger légal et politique, il se couvrait avec des mensonges évidents. Il était en désaccord avec de nombreuses choses pendant ses années en tant que président, mais il ne donnait que rarement, voire jamais, cette impression de malaise qui disait qu’il était en désaccord avec lui-même.

Je pense que c’est à son crédit que Kamala Harris ne puisse pas réussir le même tour, que son moi intérieur exubérant n’ait pas été entièrement submergé par le personnage politique qu’elle a choisi de jouer. Mais Harris est en désaccord avec elle-même, et donc sujette à ses moments d’embarras spectaculaires, seulement une partie du temps, généralement lorsqu’elle s’adresse à un seul segment de son public potentiel — les activistes et les loyalistes de son propre parti.

Ces personnes, ses admirateurs et alliés, sont les vrais tourmenteurs de son moi authentique. Ils apportent un mélange d’adoration personnelle et de fixations idéologiques de niche qui nécessite un mode d’expression particulier de la part des politiciens qu’ils embrassent, en particulier ceux qui cochent les cases d’identité les plus saillantes. Pour eux, Harris est avant tout sa race et son genre. Elle est la première femme vice-présidente des États-Unis, et la première femme noire vice-présidente des États-Unis, et aussi la première femme vice-présidente indo-américaine (ou sud-asiatique) des États-Unis. Dans ce rôle, elle est souvent amenée à s’asseoir avec des femmes qui portent également les mêmes descripteurs d’identité qu’elle et à parler d’elle-même à la manière d’une actrice se confiant à un animateur d’émission de télévision, mais avec l’attente supplémentaire qu’elle s’attarde sur les traits du recensement qui la relient aux personnes à qui elle parle. Après tout, elle est là en tant que femme ou en tant que femme noire ou en tant que femme sud-asiatique. Cela pourrait sembler être la tâche la plus facile de sa communication, de rester simplement assise devant des auditeurs adorateurs et d’être son soi ostensible. Mais c’est là qu’elle crée son contenu le plus gênant.

Dans un exemple, qui était si étrange que The Daily Show a construit un sketch autour, Harris prononce un discours improvisé et lance la question : « Pensez-vous que vous venez de tomber d’un cocotier ? » — avant de rire de son rire déconcertant. Ensuite, elle enchaîne sur des propos vagues sur la façon dont une personne existe comme un moment dans le flux plus large du temps. L’auditeur régulier entend cela et pense qu’elle est excentrique et new age, et The Daily Show joue sur ce sentiment, mais la réalité est qu’elle essaye de faire quelque chose de différent — et échoue.

Avec sa question rhétorique sur un ‘cocotier’, elle cite supposément sa mère indienne. Mais, dans la manière dont elle le dit, elle essaie aussi de capturer un certain idiome de la ruralité, de la noirceur du Sud, pour s’associer aux sages grands-mères et tantes noires répondant à l’arrogance naïve des jeunes. « Pensez-vous que vous venez de tomber d’un cocotier ? » est censé signifier « Petit, tu appartiens à toute une histoire que tu as apparemment oubliée. » De telles expressions semblent sages et terre-à-terre venant d’elles, mais quand Harris — fille d’un économiste jamaïcain et d’une biologiste indienne qui a grandi à Berkeley et à Montréal — dit ces choses, les gens n’entendent pas la sagesse populaire du Sud noir. Ils entendent juste une avocate parler de noix de coco pour une raison quelconque. La digression sur le flux du temps est également une tentative de capturer une manière de parler des Afro-Américains sur les ancêtres, les dettes des jeunes envers les anciens, et des vivants envers les morts, mais chez Harris ce sens ne ressort pas du tout, et au lieu d’être terre-à-terre, elle semble dans les nuages.

Tout comme sa performance obligatoire en tant que célébrité de la politique identitaire met en lumière son côté maladroit, Harris a paru faible et désorientée en compétition avec d’autres démocrates. Un grand souvenir politique qui la hante — et qui fait douter de son éligibilité — est sa performance lors des débats avant la nomination démocrate de 2020, où elle a beaucoup souffert aux mains de ses rivaux. Mais elle a souffert pour des raisons qui seraient en fait des forces si elle devait affronter Trump en novembre. Elle a commencé sa carrière politique en tant que procureure, d’abord à Oakland — où je vis maintenant et où Harris est née — puis à San Francisco. Et en tant que procureure, elle a fait des choses que les libéraux de 2019 et 2020 croyaient brièvement ne pas aimer, et que les candidats démocrates à la présidence prétendaient temporairement rejeter, mais que pratiquement tout le monde soutient chaleureusement. Elle a poursuivi en justice des personnes ayant commis des crimes. Elle les a vus condamnés et envoyés en prison. Cela en a fait une cible facile pour les adversaires des primaires jouant sur les électeurs de gauche.