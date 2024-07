Cela est depuis longtemps en préparation, mais après une démonstration triomphante aux élections européennes, puis un résultat si fort au premier tour des élections législatives françaises, il semble que le Rassemblement National, le parti de Le Pen, ait bénéficié de la décision audacieuse d’Emmanuel Macron de convoquer des élections anticipées.

Le leader actuel du RN, Jordan Bardella, pourrait même être couronné le plus jeune Premier ministre de l’histoire française. Si cela devait se produire, cela représenterait l’un des plus grands changements de fortune pour un mouvement politique en Europe. Lorsque le Front National a été fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen, il était composé d’un groupe éclectique de collaborateurs, de résistants, d’anciens poujadistes et de nostalgiques de l’Algérie française. Dans les années 80, le parti d’extrême droite est devenu l’épouvantail de la politique française, un no man’s land électoral toxique rendu intouchable par la passion de Le Pen pour l’antisémitisme. Lorsqu’il est arrivé au second tour de l’élection présidentielle en 2002, cela a été perçu comme une catastrophe pour la nation, mais Le Pen père et sa marque radioactive n’ont jamais été en mesure d’exercer le pouvoir (il a perdu 82-18 au second tour).

Alors qu’un tel héritage empoisonné ne peut être complètement balayé, le parti d’aujourd’hui — une bête nourrie par Marine, la fille de Jean-Marie — n’est plus un groupe radical en marge de la politique française. Il est plutôt vu comme un parti de rassemblement opportuniste de plus en plus au centre de la marge française.