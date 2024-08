Cependant, aujourd’hui, cette stratégie est désormais en danger. Lorsque je suis retourné en Israël en début d’année, un responsable gouvernemental m’a dit que les éléments au sein de la direction de Tsahal étaient désireux d’éliminer le Hezbollah. Ils ont estimé qu’ils ne pouvaient plus permettre que la partie nord de leur pays soit prise en otage par un groupe terroriste. Ils ne permettraient plus que le nord soit vidé de sa population. Ils ont compris l’ampleur de l’opprobre mondial qui s’ensuivrait. Mais l’alternative — vivre avec une armée terroriste perpétuellement à votre frontière — est, ont-ils conclu, pire. Quelle autre nation accepterait cela ? Et d’ailleurs, le monde s’est déjà retourné contre Israël — alors pourquoi ne pas saisir l’occasion d’essayer d’éliminer la plus grande menace terroriste du pays ?

On pourrait penser que la trajectoire de la guerre contre le Hamas donnerait matière à réflexion à Tsahal. Mais nous sommes en Israël d’après le 7 octobre : une nation encore plus en colère et traumatisée. Et la menace est sans aucun doute très réelle. Combien de roquettes un pays devrait-il « accepter » ? Combien de civils devraient être tués avant de riposter avec toute sa force ?

Samedi, le Hezbollah leur a peut-être donné le feu vert dont ils ont besoin. Et si Israël intensifie, le Hezbollah — selon sa propre doctrine — sera contraint d’intensifier à son tour. Alors il n’y a probablement qu’une seule façon dont cela se terminera : en catastrophe, pour Israël et le Liban, et pour les civils des deux côtés.