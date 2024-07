‘L’hypothèse semble être que la poursuite de l’annulation par la gauche a été efficace pour imposer ses normes, donc la droite devrait en faire de même.’

Il y a eu d’autres cultures de l’annulation, bien sûr, mais celle-ci est née de l’environnement médiatique forgé par la technologie numérique il y a environ une décennie et demie. Pensez à l’épreuve paradigmatique de 2013 de Justine Sacco, une cadre en relations publiques avec 170 abonnés sur Twitter qui a posté la blague suivante alors qu’elle était en route pour rendre visite à sa famille en Afrique du Sud : « Je vais en Afrique. J’espère ne pas attraper le SIDA. Je plaisante. Je suis blanche ! » Malheureusement pour elle, cette tentative d’esprit maladroite a attiré l’attention de le journaliste Sam Biddle, qui l’a amplifiée sur le site Valleywag. Le reste appartient à l’histoire : Sacco est devenue, pour un moment, le personnage principal sur Twitter et au-delà, a perdu son emploi, a reçu des menaces de mort, et ainsi de suite.

Cet incident illustre plusieurs caractéristiques spécifiques du phénomène de la culture de l’annulation du 21e siècle. Tout d’abord, lorsqu’un média a joué un rôle, le facteur clé était l’activation de l’essaim en ligne. Il découle de cela que l’impulsion pour le licenciement de Sacco et la destruction de sa réputation ne provenaient pas de règles de comportement explicites mais du consensus spontané d’une foule émergente. Bien que cette conviction reflétait l’opinion, souvent associée à la gauche, selon laquelle le racisme est un délit particulièrement condamnable, la participation n’était pas limitée à un seul groupe politique. Nul autre que Donald Trump s’est joint, déclarant « Justine est virée ! » et promettant de faire un don à Aid for Africa.

Une autre caractéristique essentielle était ce qu’on a appelé l’effondrement du contexte. À l’époque pré-réseaux sociaux, quelqu’un comme Sacco aurait pu être licencié de son travail pour avoir raconté une blague qui aurait offensé un superviseur, mais le pouvoir de le faire était limité à un contexte institutionnel particulier. Sinon, elle aurait pu perdre un ami pour avoir fait une blague de mauvais goût dans un bar. Dans les deux cas, les conséquences auraient été limitées à des contextes particuliers. Sous le règne de la culture de l’annulation, elles peuvent aboutir à une destruction quasi totale de la réputation en se propageant à travers tous les domaines de la vie des individus tout en leur accordant un profil public non désiré.

Au début de l’ère des réseaux sociaux, il n’était pas clair que les dynamiques médiatiques ayant permis l’émergence de la culture de l’annulation — celles qui combinaient l’effondrement du contexte avec une activation rapide de la foule — avaient une valence idéologique claire. Prenons le cas de Lindsey Stone, qui a subi des conséquences similaires à Sacco après avoir posté une photo sur Facebook dans laquelle elle faisait un geste obscène au cimetière national d’Arlington. Les normes violées par Stone, il va sans dire, n’étaient pas exactement celles de la gauche. Faire une blague qui semblait raciste pouvait anéantir votre réputation, mais en faire une qui semblait antipatriotique aussi.

Même si nous avançons de quelques années dans l’ère Trump, lorsque la culture de l’annulation était devenue plus clairement codée à gauche, les gauchistes n’étaient pas immunisés contre ses effets. En 2017, l’académicien George Ciccariello-Maher a été contraint de démissionner par une foule conservatrice indignée par un tweet qu’il a ensuite — comme Sacco — excusé comme une blague : « Tout ce que je veux pour Noël, c’est un génocide blanc ». Il est vrai qu’il aurait peut-être suffi d’un tweet anti-noir bien plus léger d’un universitaire pour produire un impact similaire — mais Ciccariello-Maher est tombé. Il y a aussi le fait que de nombreux progressistes sont tombés victimes des habitants de leur propre camp idéologique obsédés par la pureté. Regardez la deuxième annulation de Ciccariello-Maher : une photo publiée où on le voit avec une petite amie à l’apprence juvénile, qui a indigné les gauchistes avec son ‘écart d’âge problématique’.

L’émergence de la culture de l’annulation, tout cela suggère, n’était pas un stratagème de gauche stratégique pour atteindre l’hégémonie idéologique, mais l’émergence chaotique de dynamiques sociales dans un nouveau paysage médiatique. Les normes appliquées dans les premiers cas discutés — la désapprobation des blagues racistes et le manque de respect pour les soldats tombés — ont précédé ce développement. Les réseaux sociaux ont incité à la violation de ces normes comme moyen d’accumuler de l’attention, mais ont également créé de nouveaux mécanismes chaotiques pour contrôler de telles violations en les exposant à un public plus large qui pouvait être facilement galvanisé en une foule virtuelle.