Les conservateurs, dans leurs derniers mois, ont tenté de réduire la mission du gouvernement à un seul mot : « la croissance. » Le problème pour le Labour est que « la croissance » seule n’est pas une mission politique et, dans un sens, est en fait profondément anti-politique, dépourvue de tout contenu moral. Selon Margaret Thatcher, par exemple, la croissance viendrait une fois que les défauts moraux de l’État seraient guéris. Ce qui était nécessaire, c’était la force et l’économie : le méthodisme en pratique. Selon Harold Wilson, la croissance viendrait une fois que les gentlemen amateurs qui dirigeaient les choses céderaient la place pour que les hommes intelligents de demain prennent les commandes. Ce qui était nécessaire, c’était la planification nationale : le socialisme en pratique.

Lorsque Scruton a re-fondé le Conservative Philosophy Group, il espérait inciter à réexaminer « des croyances et des hypothèses fondamentales de la politique tory », afin que le parti puisse prendre la tête sur ce qu’il considérait comme les grands enjeux du moment : « L’environnement, le mariage et la famille, la place de la religion sur la place publique, la liberté de la presse, la police, les forces armées. » Quelles sont les croyances et les hypothèses fondamentales pour l’un ou l’autre parti sur de telles questions et pour les générations futures alors que nous tentons de gérer notre déclin démographique, de construire la cohésion sociale, de garantir la sécurité des logements et de protéger la beauté de notre pays tout en construisant les logements dont nous avons besoin ? Quelles sont les positions du Labour ou des conservateurs sur ces questions — et sur quels principes ?

Bien que Scruton fût conservateur, ses écrits contiennent des leçons utiles pour les deux partis. En 2017, il a écrit Où nous en sommes, qu’il a décrit comme « une réponse personnelle à la décision du ‘ Brexit ‘ ». Le livre, argumentait Scruton, n’était ni un plaidoyer pour ni contre le Brexit, mais plutôt une tentative de comprendre comment « rassembler les ‘ leavers ‘ et les ‘ remainers ‘ » dans un nouvel effort national. À bien des égards, cette tâche est tombée entre les mains du nouveau gouvernement travailliste : Faire fonctionner le Brexit.

Un des problèmes auxquels étaient confrontés les partisans du maintien dans l’Union Européenne lors du référendum, soutenait Scruton, était que trop de personnes « semblaient être des gens qui pouvaient s’installer n’importe où et toujours être avoir ses affaires en main ». Pour ceux qui ne ressentaient pas ça, la question de qui nous gouvernait, et d’où, était plus importante. Selon Scruton, cela était dû au fait qu’il y avait tout simplement des choses plus importantes que l’économie ou la géopolitique, notamment le sentiment d’identité des personnes : « Qui sommes-nous, où sommes-nous, et qu’est-ce qui nous unit dans un ordre politique commun ? »

Le Labour ne retrouvera son statut de parti au gouvernement, pense-t-il, « que s’il reconnaît le patriotisme résiduel de ses électeurs traditionnels, et concède qu’il est possible d’être un socialiste de classe ouvrière, un croyant en la souveraineté nationale, et un être humain normal et convenable, qui n’est ni raciste ni xénophobe quand il s’agit de traiter avec le monde extérieur ». Morgan McSweeney aurait très bien pu prononcer cela à n’importe quel moment depuis que Starmer est devenu chef du Labour en 2020.

La croissance, bien qu’utile pour assurer la stabilité nationale, n’était pas la chose la plus importante, a déclaré Scruton : « Cela dépend bien plus de ce sentiment de solidarité. » Une telle observation ne devrait pas être controversée pour le socialiste qui croit en la solidarité et à l’action collective. Mais son analyse exige également la curiosité intellectuelle du Conservateur. Si le rôle d’un gouvernement national est de conserver un sentiment d’unité nationale, comme l’a écrit Scruton, alors le marché de libre concurrence n’est pas suffisant.

Une façon de comprendre le rôle du gouvernement dans la vision de Scruton est donc de créer un sentiment de « foyer » où les gens se sentent à l’aise dans les conforts partagés et les règles qui les gouvernent. C’était, en un sens, la réponse de Scruton à la question du « populisme’ que les députés travaillistes définissent déjà comme la mission centrale de ce gouvernement. « Quand les êtres humains cessent de vagabonder et marquent un endroit qui leur est propre, leur premier instinct est de le meubler avec des choses qui n’ont pas de fonction — ornements, images, bibelots, » a-t-il écrit dans England: An Elegy publié en 2000. « Cet instinct du sans but a un but — celui de faire de ces objets une expression de nous-mêmes et de notre lieu de vie commun, de les doter des marques d’ordre, de légitimité et de possession pacifique. » Si cela était vrai pour nos vies personnelles, cela l’était aussi pour notre vie nationale : il croyait aux bibelots de l’État ; la baguette noire et le discours du Roi ; le langage parlementaire archaïque et les bizarreries de la Chambre des Lords. Pour que la politique pèse moins lourd sur la vie des gens, comme Starmer l’a déclaré à plusieurs reprises comme son objectif, les gens doivent se sentir chez eux — à l’aise dans l’ordre prévisible de la nation.

« Quand les gens se sentent chez eux, ils se permettent des libertés, des passe-temps et des excentricités, » écrivait Scruton. « Ils deviennent des amateurs, des experts et des originaux. Ils collectionnent des timbres, des papillons ou des boîtes à biscuits ; ils font pousser des légumes si gros que personne ne peut les manger, et élèvent des chiens si laids que seuls les Anglais pourraient les regarder en face, si on peut appeler ça une face. » Et ils arrêtent d’être si en colère. Selon Scruton, ce n’est que lorsque ce contentement ordonné a commencé à se perdre que les gens ont commencé à comprendre ce qu’ils perdaient — le destin que nous vivons maintenant à l’ère du désordre. « La chouette de Minerve déploie ses ailes seulement à la tombée du crépuscule, » Scruton aimait citer Hegel.

La mission du gouvernement de Keir Starmer est de trouver une solution post-Brexit dans laquelle les tensions qui ont secoué le pays depuis si longtemps se transforment en un contentement national plus paisible, où le populisme et le séparatisme ne sont plus aussi attrayants pour les électeurs. Pour ce faire, Starmer n’a pas besoin de rendre la Grande-Bretagne grande à nouveau, il doit la rendre accueillante. Ressortir les napperons de l’État.