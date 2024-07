Ce que l'Amérique peut apprendre de 1924

À l’été 1924, le Parti démocrate s’est réuni à New York pour ce qui allait être l’une des conventions les plus moches de l’histoire des États-Unis. Cela a non seulement révélé les fractures au sein du parti, mais aussi celles du pays dans son ensemble : l’animosité et la méfiance autour des sujets tels que la race, l’ethnie, la religion, la culture et l’idéologie ont alors jeté une ombre sur la politique américaine, comme c’est le cas aujourd’hui. Et pourtant, malgré tout cela, ce moment historique a montré que des Américains de camps opposés pouvaient encore se rassembler et réaliser un destin commun.

Cet épisode est particulièrement poignant aujourd’hui, à la suite de la tentative d’assassinat de Donald Trump, alors qu’il semble que la vie même et l’unité de la république soient en jeu. Compte tenu de cela, 1924 offre une parabole non seulement pour les Démocrates mais aussi pour les Républicains et, en fait, pour tous les Américains, qui pourraient être intéressés d’adopter une vision à plus long terme et d’envisager comment la nation pourrait traverser cette saison de désunion, sombre et menaçante.

Pendant les années vingt, les Républicains étaient le parti « in », unissant les intérêts financiers et industriels centrés dans le Nord-Est avec les agriculteurs aisés, les professionnels et les hommes d’affaires de la plupart du reste du pays, à part le Sud. L’élection de 1920 a vu le triomphe des Républicains sous Warren Harding après l’interlude de Wilson et la Première Guerre mondiale.