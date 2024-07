Ce que Farage voit en Donald Trump

Si le Parti travailliste veut contrer la menace de Reform dans les communautés abandonnées et désespérées de la Grande-Bretagne, il devra faire preuve d’humilité. Et il doit commencer par respecter à nouveau la Grande-Bretagne ouvrière. Cela signifie prendre au sérieux ses préoccupations, ne pas rejeter sa colère ni inventer des théories fantaisistes pour expliquer les choix des électeurs. Nous ne pouvons pas présenter les travailleurs comme des dupes peu éduqués et très susceptibles. Ils en savent plus que tout scientifique social sur la signification de l’appauvrissement.

C’est une croisade que Farage connaît trop bien. Malgré les luttes internes du Parti conservateur, la bataille politique à venir ne sera pas entre factions concurrentes de droite. Comme l’a déclaré Reform et que Trump a clairement compris, le véritable combat sera entre ceux qui se sentent désillusionnés et aliénés, et ceux épargnés de telles souffrances. Le choix de Farage de lancer le manifeste de Reform à Merthyr Tydfil dans les vallées du sud du Pays de Galles était symbolique : non seulement la ville est synonyme de la naissance du socialisme révolutionnaire, mais c’était aussi la circonscription détenue par le fondateur du Parti travailliste, Keir Hardie, au début du XXe siècle.

Nigel Farage se rend en Amérique en signe de solidarité avec son ‘ami’ meurtri par la bataille, Donald Trump. Si l’attaque publique et la montée défiante Trump l’ont rendu encore plus apte à occuper ses fonctions, la mort héroïque du pompier local, Corey Comperatore, n’a fait qu’ajouter à l’affirmation qu’il était en phase avec le peuple. La nomination ultérieure de J. D. Vance a été une confirmation supplémentaire ; la campagne pour le cœur, l’âme et l’avenir de l’Amérique sera déterminée par ses travailleurs de la classe ouvrière.

Comme l’a clairement montré la récente élection, nous vivons à une époque de profonde méfiance politique, où les anciennes loyautés et les allégeances politiques basées sur le système de classes se désagrègent, où un grand pourcentage de l’électorat oscille entre colère et apathie, et où de nouvelles formes de médias ont transformé le terrain politique. Mais il y a eu un autre changement radical : l’américanisation de notre système politique, qui a engendré un nouveau milieu politique et culturel où l’identité a remplacé la classe. Comme nous pouvons le voir avec le succès de Reform, la politique performative de l’émotion règne désormais en maître.

Avant cette visite, regarder Farage peser le pour et le contre de se présenter aux élections les plus récentes de la Grande-Bretagne ou d’aider Trump à obtenir un second mandat n’était pas anodin. Cela nous mène au cœur de la politique dans laquelle il prospère. Bien sûr, des personnages tels que Farage ne sont pas entièrement nouveaux sur notre scène politique : tout comme un riche Oswald Mosley se présentait comme un homme du peuple, Enoch Powell, dont la famille avait des racines dans les communautés minières du sud du Pays de Galles, a fait carrière en diabolisant les immigrants et en prophétisant des ‘rivières de sang’. Farage, cependant, est d’une autre trempe de politicien, qui parle des valeurs britanniques et de la souveraineté, mais qui puise ses idées politiques et stratégiques au-delà de ces rivages.

Malgré sa rhétorique ‘anti-woke’, Farage parle plus de politique identitaire que quiconque d’autre dans la politique britannique. En cela, il suit son ami ensanglanté, dont la victoire électorale de 2016 a inspiré bon nombre des méthodes de campagne de Reform. La politique identitaire prospère en mobilisant des émotions négatives, des angoisses générales d’un monde insécurisé à l’amplification de chaque sentiment d’injustice ou de blessure verbale pour maintenir la politique à un niveau superficiel. C’est là tout l’attrait, et c’est aussi la raison pour laquelle nos élections sont devenues si volatiles. Et comme les jours passés l’ont montré, cela a engendré une nouvelle forme de violence qu’il ne faut pas ignorer.