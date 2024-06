Trump convertit les religieuses américaines

Avec ses attaques virulentes contre le libéralisme, le président Biden, et l’emprise de Satan sur les médias, Mère Miriam de l’Agneau de Dieu est une représentante appropriée du virage conservateur du catholicisme marginal aux États-Unis.

Le mois dernier, la nonne non consacrée Rosalind Moss, comme le voudrait le Vatican, a été saluée par le gouverneur du Texas et catholique pratiquant Greg Abbott pour son soutien à ce qui est devenu la cause la plus sainte pour les Républicains : la réélection de Donald Trump. ‘À travers le monde, les hommes et les femmes se réveillent à la vérité alarmante que les gouvernements ne servent plus Dieu et le peuple’, a déclaré Moss lors de sa diffusion hebdomadaire sur le Réseau Médiatique Catholique, diffusée simultanément sur Facebook. ‘Si le Président Trump est élu, c’est un acte complet de Dieu’, a-t-elle continué. ‘Nous sommes confrontés non seulement à une élection, mais à une guerre absolue entre le bien et le mal.’

Mère Miriam, une convertie juive-devenue-évangélique-devenue-catholique affirme avoir été expulsée de deux diocèses, et ses vœux ont été annulés par un évêque et refusés par trois autres. Pourtant, cela n’a fait qu’augmenter la taille de sa chaire parmi une coalition réactionnaire de déchus. Rejoignant sa croisade ‘Nonnes pour Trump’ se trouvent les Sœurs Dominicaines du Cœur Immaculé de Marie, un ‘ordre’ du Michigan désavoué d’activistes anti-socialistes, et les Enfants de Marie, basés en Ohio, qui ont participé à des rassemblements en portant des masques MAGA.